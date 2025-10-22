Конкретные детали этой сделки пока неизвестны.

Сегодня подписано соглашение о намерениях в будущем заключить крупное соглашение о продаже Украине большого количества самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции.

Украина и Швеция намерены начать тесное сотрудничество и начать большое экспортное соглашение о поставках в наше государство истребителей Gripen. Это сотрудничество будет долгосрочным, передает корреспондент УНИАН со слов премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сначала лидеры государств подписали соответствующее письмо о намерениях.

Видео дня

"Это начало долгого путешествия. Это приблизит нас на один шаг к большой экспортной сделки для Saab, для Швеции вместе с Украиной. Это означает большие возможности для Воздушных сил Украины и также для Швеции и нашей оборонной промышленности, и долгосрочного промышленного сотрудничества между Швецией и Украиной", - отметил Кристерссон.

Как уточнил премьер Швеции, подписанное письмо о намерениях не направлено на какие-то конкретные новые поставки прямо сейчас в данный момент.

"Это о долгосрочном сотрудничестве. Потому что речь идет о сотрудничестве и возможности начать большое соглашение между нашими странами относительно около 100-150 истребителей Gripen серии E, которая сейчас начинает производиться. И это позволит построить очень серьезные Воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей. Это соглашение - это четкое взаимное заявление о намерениях и это начало длительного путешествия на следующие 10-15 лет", - подчеркнул Кристерссон.

Что еще известно об этом соглашении

Как добавил премьер Швеции, письмо о намерениях создает необходимые предпосылки для большого экспортного соглашения по истребителям Gripen между Швецией и Украиной.

"Если мы добьемся успеха - это поможет увеличить безопасность в нашей части мира, и усиливают Украину и Швецию. Мы полностью понимаем, впереди - длительный путь. С сегодняшнего дня мы преданы рассматривать все возможности, чтобы предоставить Украине большое количество истребителей Gripen в будущем", - подчеркнул Кристерссон.

В свою очередь, Зеленский отметил, что сегодня открывается новая и содержательная страница в двусторонних отношениях между странами, и более того - отношений безопасности в Европе.

"Сегодня есть такой первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач".

Как сообщал УНИАН, истребители Gripen производит оборонная компания Saab. Зеленский прибыл на завод оборонной компании Saab, в ключевой центр производителя в Линчепинге, с целью обсуждения крупной экспортной сделки в сфере обороны.

Украина уже длительное время заинтересована в шведских боевых самолетах, но до сих пор они на усиление Воздушных сил Украины не поступали.

Вас также могут заинтересовать новости: