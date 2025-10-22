Певец также отметил, то не намерен переводить "известные, уже изданные песни".

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк заявил, что не собирается удалять свои русскоязычные песни со стриминговых платформ, и назвал причину, по которой принял такое решение.

"Из авторских поступлений, которые я получаю, в том числе я обеспечиваю свой отряд. Очень большая часть денег, которые приходят лично мне, а не на фонд, тратятся на войну "Зарезать" их - это просто отрезать самому себе ветку. Я не могу отречься. Я хочу, чтобы это было по-другому, но для этого нужно делать другой материал. Не нужно думать, что там было вчера. Работай. Занимайся. Что это за подчистка хвостов? Рыльце уже в пушку. Все", - заявил Хлывнюк в интервью Ukraїner W.

Певец также отметил, то не намерен переводить "известные, уже изданные песни".

"Они уже живут своей жизнью, Бог с ними. Есть – и есть…", - сказал музыкант.

Напомним, как писал УНИАН ранее, Андрей Хлывнюк откровенно рассказал о проблемах с психическим здоровьем из-за войны: "Очень важно, чтобы кто-то сказал: "Делай свое дело дальше и не сдавайся". Потому что постоянно думаешь: "Я мог сделать больше". И это может погрузить тебя в темный лес, в собственные мысли".

