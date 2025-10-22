Михаил Бондарь отметил, что в Украине проблемы с газом.

Украине уже в декабре-январе может не хватать газа, а скорый старт отопительного сезона находится под вопросом, заявил в комментарии "Телеграфу" народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пытаются это урегулировать, понимая, что будут теплые дни… Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут возобновлять электроснабжение", - отметил Бондарь.

Он считает, что проблемы с газом вызваны как российскими обстрелами, так и недостаточным объемом закупки "голубого топлива". Нардеп отметил, что по слухам, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба едва ли не в ручном режиме должен регулировать вопрос включения отопления.

"Это слухи. Я знаю, что было закрыто заседание, и вроде бы на нем было дано такое указание. Поэтому они будут пытаться урегулировать этот вопрос", - говорит Бондарь.

Он добавил, что с прохождением отопительного сезона могут быть проблемы в связи с недостаточным количеством газа.

"Пока, действительно, отопительный сезон под большим вопросом. Да, они не закупили. Да, мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике, где на третий уровень было списано 9 миллиардов гривень – согласно Счетной палате, и эти объекты не достроены. Поэтому что энергетика, что добыча газа, что отопительный сезон весь будет под очень большим знаком вопроса в государстве", – подытожил народный избранник.

Атаки России на газовую инфраструктуру Украины

Россия осенью существенно увеличила количество атак на газовую инфраструктуру Украины. В частности, глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что за последнюю неделю Россия трижды атаковала газовые объекты, а в ночь на 15 октября под ударом была одна из ТЭЦ НАК "НафтогазУкраины".

Уже на следующий день РФ в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины", что привело к остановке работы части критических объектов.

Атаки России по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже привели к уничтожению примерно 60% газового производства.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колисныка, Москва пытается оставить украинцев без газа. С этой целью атакуются объекты ГТС, которые обеспечивают города и села "голубымтопливом".

