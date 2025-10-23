Оба вида рыбы вкусные и полезные, но отличаются содержанием некоторых полезных веществ.

Лосось и тунец - популярные виды рыбы, которые имеют разные вкусовые свойства и пользу для здоровья. Что нужно знать, чтобы определить, какую рыбу лучше употреблять именно вам, - рассказало издание Prevention.

В рекомендациях по питанию американцев говорится, что взрослые должны потреблять хотя бы 240 мл морепродуктов в неделю, хотя большинство людей ест их значительно меньше.

Диетологи Джордан Гилл и Джейми Бахам на страницах издания раскрыли преимущества для здоровья каждого из этих видов, а также объяснили, что лучше - лосось или тунец.

Видео дня

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 граммов сырого атлантического лосося, выращенного на ферме, содержат:

• 197 калорий;

• 20 г белка;

• 13 г жира.

То же Министерство сельского хозяйства США утверждает, что в 100 г сырого голубого тунца есть:

• 144 калории;

• 23 г белка;

• 5 г жира.

Чем полезен лосось

Самое главное, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление в организме и поддерживают здоровье сердца и мозга, говорит Гилл. Эта рыба является главным источником омега-3 жирных кислот DHA и EPA, а именно эти формы усваивает наш организм.

Отмечается, что омега-3 играют ключевую роль в формировании клеточных мембран, особенно в сетчатке и мозге, а также обеспечивают организм энергией. Кроме того, они снижают уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, что, как выяснило исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, может помочь снизить риск ишемической болезни сердца и сердечного приступа.

"Лосось также богат белком, что полезно для мышц. Некоторые микроэлементы, содержащиеся в лососе, в частности витамин D и селен, поддерживают иммунную функцию", - пояснила Гилл.

По данным Министерства сельского хозяйства США, лосось обеспечивает почти 50% рекомендуемой суточной нормы селена, что важно для поддержания здорового уровня гормонов щитовидной железы.

Потенциальные недостатки лосося

Употребление лосося почти не имеет недостатков.

"Если у вас нет пищевой аллергии или непереносимости, лосось является отличным источником белка, который можно регулярно вводить в свой рацион", - говорит Бахам.

Польза тунца

По словам Бахам, тунец - это еще один высококачественный белок, который идеально дополнит ваш рацион. Он содержит много тех же питательных веществ, что и лосось, а именно омегу-3, витамин D и селен.

"Разница заключается в том, что в нем меньше жира и омега-3 жирных кислот", - говорит Гилл.

В то же время тунец содержит больше селена (66% рекомендуемой суточной нормы для взрослых), что делает его отличным выбором для здоровья щитовидной железы. В обзоре, опубликованном в Frontiers in Endocrinology, отмечается, что недостаточное потребление селена может увеличить риск заболеваний щитовидной железы, тогда как получение достаточного количества этого микроэлемента способно замедлить прогрессирование болезни Грейвса, улучшить здоровье щитовидной железы у людей с тиреоидитом Хашимото.

Потенциальные недостатки тунца

Большинство взрослых могут наслаждаться тунцом без опасений, если у них нет аллергии или непереносимости, говорит Бахам. Исключением являются случаи беременности или кормления грудью. "Белый тунец и тунец альбакор могут содержать больше ртути, поэтому, если вы беременны, ограничьте его количество", - предлагает она.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, ртуть может проникать через плаценту во время беременности и через грудное молоко и влиять на развитие мозга и нервной системы ребенка.

Что лучше для похудения - лосось или тунец

"Оба вида рыбы могут быть отличной частью вашего пути к похудению благодаря высокому содержанию белка, который поможет чувствовать сытость во время еды и уменьшить чувство голода после нее", - говорит Бахам.

Исследование показало, что большее потребление белка связано с большей потерей веса. Как лосось, так и тунец обеспечивают организм большим количеством белка.

В то же время лосось и тунец содержат разное количество питательных веществ. Так, в лососе больше омега-3 жирных кислот, тогда как в тунце больше селена и меньше жира.

Если вы планируете есть морепродукты два-три раза в неделю, включение обоих видов в рацион - отличный выбор, заверили диетологи.

Ранее УНИАН рассказывал о "рыбе-мусоре", которую стоит обходить стороной в магазине. Речь идет о тилапии. По словам шеф-повара Уильяма Айка, ее обычно выращивают в очень плохих условиях, не заботятся о надлежащей обработке после вылова, и в целом это рыба низкого качества, которая "не стоит даже своей низкой цены".

Вас также могут заинтересовать новости: