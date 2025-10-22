Долги на рынке электроэнергии мешают всем, - Немчинов

Долги на рынке электроэнергии негативно влияют не только на производителей и поставщиков, но и на потребителей, поскольку делают невозможным качественное предоставление услуг. Об этом заявил вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Вы знаете, долги на рынке электрической энергии мешают всем. И даже потребителям они тоже мешают. Возможно, не все потребители это понимают, но они им мешают получить качественную услугу, потому что в условиях постоянного недофинансирования, в условиях постоянного дефицита денег, понятно, что энергетикам трудно предоставлять качественную услугу, за которую им еще и не платят в полном объеме. Поэтому вопрос долгов мешает очень сильно, его надо решать", - подчеркнул он.

По словам Немчинова, справедливость в этом вопросе - понятие относительное, однако с точки зрения энергетиков позиция однозначна: если потребитель получил услугу, он должен за нее заплатить.

"С точки зрения энергетиков, которые производят электрическую энергию, ее передают, распределяют, доставляют ее к конкретному потребителю, конечно, это будет справедливо, потому что они хотят получить свои деньги в конце концов. А возможно, у кого-то не хватает денег на оплату, есть и такие же у нас социальные слои населения, или кто подвергся атакам нашего врага, какие-то повреждения, и не имеет возможности, какие-то предприятия, оплатить, - им кажется, что это несправедливо. Сейчас война и мы не можем оплатить. Это такая дискуссия, которая не касается рыночных условий, я бы так сказал", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что стабильная энергосистема возможна только при условии финансовой дисциплины всех участников рынка.

"Я бы все же ориентировался на то, что долгов быть не должно. Если ты услугу получил, если ты товар получил, ты должен за него заплатить. А вопрос справедливости или несправедливости - это вопрос из немножко другого измерения. Если вы в будущем хотите получать электрическую энергию, то, пожалуйста, платите за нее, не допускайте долгов, иначе потом просто некому будет вам ее производить и поставлять", - сказал Немчинов.

Ранее президент аналитического центра DIXI Group Елена Павленко заявила, что проблема долгов на рынке электроэнергии остается одной из самых сложных в секторе, однако ее невозможно решить без комплексной реформы.