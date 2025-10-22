Это лучший способ для получения плотных белков, кремовых желтков и легко снимающейся скорлупы.

Приготовление яиц вкрутую — один из первых и простейших приёмов, которые осваивает любой повар. В сети существет очень много различных способов, как приготовить яйца вкрутую, и каждый автор рецепта клянется, что именно его вариант – идеален. Повар-испытатель Адам Долдж в статье для Food & Wine опробовал шесть разных способов приготовления яиц вкрутую — от классической варки до нетрадиционных подходов, таких как приготовление в аэрогриле – и вычислил самый лучший.

Варка яиц на медленном огне (метод холодного старта)

Время приготовления: 20 минут, общее время: 25 минут

Оценка: 6/10

Метод: Поместите яйца в кастрюлю, доведите до кипения, уменьшите огоньи варите 10 минут, а затем охладите их в ледяной ванне.

Плюсы: Не нужно возиться с кипящей водой. По сравнению с другими методами, этот метод довольно прост в использовании.

Минусы: Результаты очень нестабильны. Время приготовления может варьироваться в зависимости от типа плиты или варочной панели. Кроме того, такие яйца сложнее всего чистить.

Приготовление яиц в аэрофритюрнице

Время приготовления: 15 минут, общее время: 23 минуты

Оценка: 7/10

Способ: Разогреть аэрофритюрницу до 128 °C, и добавить яйца после завершения цикла предварительного нагрева. Каждая партия готовится по 15 минут, а затем охлаждается в ледяной воде.

Плюсы: В аэрофритюрнице с корзиной получились хорошо прожаренные яйца, которые относительно легко чистились.

Минусы: В аэрофритюрнице в форме тостера яйца получились не совсем готовыми — положение яйца, похоже, влияло на консистенцию.

Приготовление яиц в мультиварке-скороварке

Время приготовления: 20 минут, общее время: 25 минут

Оценка: 7,5/10

Поместить паровую корзину на дно мультиварки и налить воды так, чтобы она доходила чуть ниже дна корзины (1-2 стакана воды). Затем поместить яйца на решётку, закрыть крышку и включить режим высокого давления на 5 минут. После этого дать пару выйти естественным образом в течение 5 минут, прежде чем переключить паровой клапан в режим выпуска пара.

Плюсы: Этот метод позволяет получать хорошо сваренные яйца, которые легко очищаются. Вы также можете легко приготовить много яиц одновременно.

Минусы: Требуется некоторое время, чтобы правильно расположить яйца. Если вам нужно отойти от устройства после того, как яйца сварятся, но герметичность не нарушена, они быстро переварятся.

Обчная варка яиц

Время приготовления: 12 минут. общее время: 20 минут

Рейтинг: 8/10

Способ: Закипятите воду, затем аккуратно добавьте яйца шумовкой. Варите яйца 12 минут, затем переложите их в ледяную ванну.

Плюсы: Это очень надёжный метод, который должен подойти любому. Он позволяет получать превосходные яйца вкрутую, которые легко очищаются.

Минусы: Нужно быть очень осторожным при добавлении яиц в кипящую воду, так как они склонны лопаться.

Варка и затем томление яиц

Время приготовления: 12 минут, общее время: 20 минут

Оценка: 9,5/10

Способ: Та же процедура, что и в предыдущем способе, до момента добавления яиц. Затем уменьшить огонь до слабого. Варить яйца, частично прикрыв крышкой, ровно 12 минут, а затем быстро и осторожно окунуть их в ледяную воду.

Плюсы: В каждой партии получались идеально сваренные вкрутую яйца. Яйца также очень легко чистились.

Минусы: Всё равно нужно быть осторожным при добавлении и извлечении яиц из кастрюли с водой, чтобы не разбить их и не обжечь руку.

Приготовление яиц на пару

Время приготовления: 12 минут, общее время: 20 минут

Оценка: 10/10

Способ: Налить воды примерно на 5 см в кастрюлю с корзиной для варки на пару. Когда вода закипит, положить в корзину яйца, накрыть крышкой и убавить огонь, чтобы поддерживать слабое кипение. Варить яйца 12 минут, а затем переместить в холодную воду.

Плюсы: Этот метод очень прост в исполнении и позволяет получать превосходные приготовленные яйца. Из всех опробованных методов эти яйца также легче всего чистить.

Минусы: Не у всех есть корзина для варки на пару, но это стоящее и недорогое вложение. Вы также можете купить специальную яйцеварку для получения схожих результатов.

