У Украины пока нет готовых к использованию пусковых установок для ракет Tomahawk, но эту проблему можно решить.

Президент США Дональд Трамп после последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским намекнул на то, что не собирается передавать Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Тем не менее этот вопрос все еще не закрыт, пишет Axios.

Отмечается, что в ходе дискуссий о поставках ракет Tomahawk Украине публично умалчивалась одна важная тема - как украинские войска будут их запускать. Пока у Украины нет готовых к использованию пусковых установок для этих ракет.

"Да, пусковые установки - это проблема, но это совсем не сюрприз и не то, о чем люди даже не думали", - сказал в разговоре с журналистами эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Он отметил, что Украина давно доказала свою изобретательность, объединяя западное оружие с советскими запасами. Тем не менее эксперт заверил, что в случае с ракетами Tomahawk, это не то, что можно "сделать по типу чудовища Франкенштейна". В случае, если США согласятся поставить эти ракеты Украине, то они будут переданы вместе с пусковыми установками, уверен Карако.

В издании добавили, что ракеты Tomahawk в основном запускаются с морских надводных кораблей и подводных лодок. Тем не менее Украины нет ни тех, ни других морских судов. Именно поэтому наземные пусковые установки являются самым очевидным решением для украинских военных.

Кроме того, украинские чиновники рассказали журналистам, что они рассчитывают получить мобильные пусковые установки Typhon от Lockheed Martin, которые могут запускать ракеты Tomahawk. Недавно такие установки были переданы Филиппинам, Австралии и Японии. По словам украинских чиновников, у США довольно ограниченное количество установок Typhon.

Журналисты напомнили, что во время последнего визита в США Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком провели встречи с руководителями американских оборонных компаний Lockheed Martin и RTX Corporation. Глава ОП в комментарии изданию заявил, что эти встречи были посвящены как обсуждению систем, которые хочет приобрести Украина, так и тому, как подняться в списке приоритетов для поставок.

Тем не менее представитель Lockheed Martin сказал журналистам, что компания "будет поддерживать реакцию правительства США на войну в Украине и будет тесно сотрудничать с администрацией Трампа".

Cмогут ли ракеты Tomahawk переломить ход войны в Украине

Ранее военный обозреватель и журналист Тим Листер оценил, смогут ли ракеты Tomahawk изменить ход войны в Украине. Он признал, что это довольно эффективное оружие.

Обозреватель подчеркнул, что дальность Tomahawk не намного больше, чем у некоторых украинских дронов, но американские крылатые ракеты обладают гораздо большей разрушительнйо силой. Тем не менее Листер отметил, что для того, чтобы вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы и авиабазы РФ, потребуются сотни "Томагавков".

