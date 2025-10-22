Личный опыт: настолько ли страшны новые правила пересечения границы с ЕС, как нас пугали

12 октября 2025 года начали действовать новые правила въезда в ЕС для граждан третьих стран – это касается и украинцев. Еще до запуска новой системы путешественников начали пугать огромными очередями и задержками на границах. Какова же ситуация на самом деле, по личному опыту расскажет УНИАН.Туризм.

О запуске Entry\Exit System (или же просто EES) говорили уже в течение нескольких лет, впрочем, процесс регулярно откладывался. Однако с 12 октября 2025 года она наконец заработала с N-попытки. Правда, поскольку у стран-членов ЕС еще есть полгода на то, чтобы система запустилась окончательно, нынешний процесс проходит постепенно и может отличаться в разных странах.

Коротко о новой системе

Официально в ЕС объясняют введение системы EES необходимостью лучше контролировать поток людей, въезжающих в страны Евросоюза и Шенгенской зоны. Мол, это должно помочь бороться с нелегальной миграцией для внутренней безопасности Европы.

Что же меняется для путешественников? В марте 2026 года в прошлое должны отойти хорошо знакомые украинцам штампы в загранпаспортах – кто-то хвастался с их помощью перед другими путешественниками количеством посещенных стран, кто-то ценил их как воспоминания, а кто-то ненавидел из-за необходимости раньше срока менять загранпаспорт.

Видео дня

Впоследствии их заменит цифровая система, содержащая биометрические данные путешественников – отпечатки пальцев, фото и тому подобное. Сбор этой информации будет происходить во время прохождения границы в автоматическом режиме, а отказ от процедуры будет расцениваться как основание для запрета путешественнику на въезд в ЕС.

При этом важно знать, что система касается только тех украинцев, которые постоянно живут в Украине или другой стране за пределами ЕС. Те же, кто имеет официальный вид на жительство в странах Евросоюза, пропускаются по тем же правилам, что и европейцы.

Наш опыт

У нас был довольно легкий и беспроблемный способ первого въезда в ЕС по новым правилам, поскольку мы ехали через Молдову – туда автобусом, а оттуда самолетом дальше. Даже несмотря на то, что наше путешествие выпало на 13 октября, второй день после запуска системы – мы ожидали определенных задержек, но их, к счастью, не было.

Итак, прохождение границы между Украиной и Молдовой со вступлением в силу системы EES никак не изменилось – на проверку ушло в общей сложности около часа (мы ехали рейсовым автобусом), что гораздо быстрее, чем аналогичная процедура на польской автомобильной границе (которая может растянуться на 10 часов).

Так же по привычной схеме прошла проверка в аэропорту Кишинева – на паспортном контроле у нас взяли документы и без всяких вопросов поставили штампы.

Далее же, прилетев в аэропорт испанского Аликанте, мы были приятно удивлены тем, как все быстро и легко происходило. На подходе к паспортному контролю работница аэропорта направляла граждан Украины и Молдовы, как счастливых обладателей безвиза, в общую очередь с гражданами/жителями ЕС, тогда как пассажиров, летевших из стран с визовым режимом, направили в другую очередь.

Мы же просто подошли к специальным автоматизированным терминалам, которые просканировали наши загранпаспорта и сфотографировали нас, после чего направились к окошечкам с пограничниками, которые без дополнительных вопросов проштамповали еще раз наши паспорта. На все это ушло не более 10 минут. После марта следующего года последний пункт должен убраться.

На выезде из Евросоюза в Украину, который в нашем случае уже происходил через Польшу поездом из Перемышля, документы путешественников по старой схеме проверяли привычные нам пограничники – смотрели паспорт, ставили штамп и с чистой совестью отпускали.

Тех же, кто попал в ЕС до 12 октября и соответственно не имел необходимых данных в базе EES, дополнительно просили сделать фото в соответствующем автомате и/или сдать отпечатки пальцев. Путешественников с визами также отправляли в отдельную очередь.

Что говорят другие

Между тем, сразу несколько граждан Украины, которые ехали в Европу после 12 октября через Польшу, рассказали УНИАН, что у них также не возникло каких-то дополнительных задержек на границе именно из-за новой системы. Да, они по-прежнему провели несколько часов на польской границе в очереди, но это обычная практика, с которой украинцы, к сожалению, сталкиваются чуть ли не во время каждого путешествия на автотранспорте через польскую границу. При этом те украинцы, которые ехали через Польшу на поезде, также не столкнулись с дополнительным задержками на границе.

Возможно, способствовал этому и тот факт, что польские пограничники начали сканировать биометрические данные украинцев еще где-то за полгода до октября 2025 года. Соответственно, система уже была отлажена, а часть данных – была в базе.

В то же время на некоторых иностранных ресурсах можно прочитать страшные рассказы от граждан Великобритании, которым как нечленам ЕС также нужно проходить подобные проверки.

По данным портала SchengenVisaInfo, пока только три страны Евросоюза полностью ввели систему EES – Эстония, Люксембург и Чехия. И именно относительно главного чешского аэропорта в Праге возникало больше всего нареканий – путешественники жаловались, что автоматические терминалы для контроля пассажиров работали со сбоями, а в очередях к "живым" пограничникам приходилось стоять больше часа.

При этом, как пишет The Independent, во время прохождения контроля в аэропорту столицы Чехии у британских путешественников дополнительно просили предоставлять информацию о наличии необходимой суммы средств для пребывания в стране и цели визита.

Что будет дальше

Сейчас у всех стран ЕС есть чуть меньше шести месяцев, чтобы окончательно запустить систему EES. На очереди же – введение обязательного сбора для граждан третьих стран, которые будут въезжать в Евросоюз. И это еще один европейский "долгострой", который все никак не могут запустить.

Если коротко, European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) потребует от граждан третьих стран, в том числе украинцев, накануне въезда в ЕС заполнять соответствующую онлайн-форму и раз в три года платить сбор в сумме 7 евро (или до окончания действия загранпаспорта).

По последним данным, система ETIAS должна заработать в конце 2026 года. Впрочем, учитывая что ее запуск переносится уже несколько раз, это может быть еще не окончательный срок.

***

В целом опыт показывает, что новая система въезда в ЕС не вызывает значительных дополнительных очередей при прохождении границы. Впрочем, туристам все же следует быть готовыми к возможным задержкам – ведь каждая страна-член Евросоюза вводит новые правила по своей схеме.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.