Курс евро установлен на уровне 48,37 грн.

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 48,39/48,41 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 октября подешевел на 3 копейки и составляет 41,90 гривни за доллар, а курс евро снизился на 17 копеек и составляет 48,85 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 2 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 25 копеек и составляет 48,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

