Для бытовых потребителей будут применять графики почасовых отключений до трех очередей одновременно.

Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей - графики ограничения мощности

В компании отметили, что об изменениях ситуации будет сообщено дополнительно и призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 22 октября российские захватчики массированно атаковали объекты украинской энергетики, из-за чего утром были введены экстренные отключения в ряде областей Украины.

Позже в части областей Украины ввели графики почасовых отключений вместо аварийных. В частности после 16:00 ввели почасовые графики отключений света в Киеве.

В свою очередь первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал, что ситуация в объединенной энергосистеме страны остается сложной, худшая ситуация - в Сумской и Черниговской областях.

