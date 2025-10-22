Стала известна дата премьеры фильма.

В сети появился первый трейлер фильма "Напоминание о нем", основанный на одноименном бестселлере Коллин Гувер. Премьера в кинотеатрах состоится весной. Об этом сообщает Deadline.

Трейлер показывает зрителям первую встречу Кенни (Майка Монро) со Скотти (Руди Панков), которая перерастает в глубокие отношения. Главная героиня отмечает, что у нее была жизнь "до" знакомства с любимым, вместе и "после". Это "после" случилось из-за ужасной ошибки. Кенна попала в ужасное ДТП, во время которого Скотти погиб, а она была заключена в тюрьму на семь лет.

После того как девушка отсидела весь срок, она возвращается в свой родной город, надеясь начать все сначала. Кенна мечтает встретиться со своей доченькой, которую она почти не видела. Родители Скотти, которые стали официальными опекунами внучки, запретили девочке видеться с мамой, ведь не могут простить той трагическую аварию. Параллельно у Кенни неожиданно возникают романтические чувства к лучшему другу ее погибшего мужа.

Главные роли, кроме Монро и Панкова, сыграют Тайрик Уизерс, Лейни Уилсон, Дженнифер Робертсон, Зои Косович и Николас Дюверне.

Напоминание о нем - трейлер

Стоит отметить, что оригинальная история Коллин Гувер, которая вышла в 2022 году приобрела огромную популярность в мире. Книга была переведена на 45 языков, и только в США разошлась тиражом более 6 миллионов экземпляров

В свою очередь фильм "Напоминание о нем" выйдет в прокат украинских кинотеатров уже в 2026 году, а именно - 12 марта.

