Россия сильно боится этого оружия, отмечает он.

Президент США Дональд Трамп пока желает быть нейтральным посредником, а не сторонником Украины, поэтому, скорее всего, на ракеты Tomahawk в ближайшем будущем рассчитывать не стоит. Об этом немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн заявил в интервью "Укринформу".

Он отметил, что даже если Трамп наконец поймет, что Путин играет с ним, тянет время и не хочет возможного прекращения огня или мира, это вовсе не означает, что он примет решение о максимальной военной поддержке Украины.

"Он отойдет в сторону и захочет вместо этого играть роль нейтрального посредника, а не сторонника Украины. И он видит войну против Украины скорее как дразнящее препятствие, потому что на самом деле хочет снова иметь нормальные отношения с Россией, прежде всего экономически выгодные. Поэтому угроза для России, которая содержалась в упоминании о Tomahawk, была нейтрализована звонком Путина еще до разговора с Зеленским. Это очень обидно, но Украине, видимо, не стоит ожидать Tomahawk в ближайшее время", - подчеркнул Виттманн.

В то же время он выразил убеждение, что вопрос ракет Taurus не снят с повестки дня, ведь Украине необходимы дальнобойные средства для ударов по РФ, чтобы перерезать логистику, наносить удары по командным центрам, военным аэродромам, стартовым площадкам и промышленным производственным объектам, а также по российской нефтедобыче.

При этом генерал подчеркивает, что все удары вглубь российской территории являются законными целями с военной точки зрения и согласно международному праву:

"Уже само намерение начать обучение украинских солдат, как управлять ракетами Taurus, стало бы сигналом. А как сильно Россия боится этого оружия, видно из ее реакции на упоминание о Tomahawk".

Он отметил, что вряд ли Берлин и Вашингтон учитывают действия друг друга в отношении передачи дальнобойных ракет, однако если бы США это сделали, то, возможно, для Германии было бы меньше препятствий.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставки дальнобойного оружия "Томагавк" не ограничивается наличием ракет у США, а зависит от возможности их эффективного использования и координации действий.

В то же время авиаэксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что Украине на сегодня больше нужны ракеты ATACMS и Storm Shadow, чем "Томагавки", поскольку есть ряд технических составляющих, которые сейчас затрудняют нам использование этих средств поражения.

