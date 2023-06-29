В кругах российских политиков решили, что в Дагестан ездил совсем не Путин.

Российский президент Владимир Путин накануне вечером посетил город Дербент, но его поведение не соответствовало до сих пор принятому Кремлем карантинному режиму, что вызвало подозрения у некоторых российских политиков, а террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) вообще разозлило.

Во время поездки Путин обнимал местных жителей, позируя на камеры пропагандистов, а также согласился сделать селфи с детьми. Кремлевские помойки уже разнесли сюжет в стиле "президент с народом".

Например, украинофобская помойка "Царьград" использовала поездку Путина, чтобы подчеркнуть его "моложавость" и "продвинутость": "Мама! Пожалуйста, сфоткай! Умоляю!" - восторг людей в Дербенте, к которым вышел президент. Теперь селфи с Путиным есть не только у Кадырова", - пишут пропагандисты в Telegram.

Однако в кругах российских политиков решили, что в Дагестан ездил совсем не Путин. А террорист Игорь Гиркин на этом фоне вспомнил не только о "двойниках" российского президента, но и о, по его мнению, незаслуженном вознаграждении Евгения Пригожина после неудавшегося мятежа.

"Почему в Кремле Путин встречается с посетителями после их двухнедельного карантина и на большой дистанции, а Дербенте спокойно находится в толпе и даже обнимается и целуется с некоторыми гражданками?. Как в таких условиях его охране обеспечить физическую безопасность президента? Что-то тут не то, похоже на театральную постановку, в которой Путин на самом деле не Путин", - говорится в Telegram депутата Госдумы двух созывов Виктора Алксниса.

Гиркин назвал Путина "лицом, отдаленно похожим на президента (РФ)". Затем террорист начал ныть, как Пригожину, которого он иронически обозвал "героем России", сошла с рук ликвидация в ходе мятежа 10 российских военных.

"Герой России Евгений Пригожин разъезжал по Москве, а потом - по Петербургу (где, по всей видимости, сейчас и находится). Именитого гражданина, недавно обвинявшегося в мятеже, никто задерживать не собирается. Хотя вся страна скорбит не менее чем о 10 убитых по его вине боевых лётчиках. Послушайте, граждане: А в нашей стране точно надо соблюдать хоть какие-то законы? Или уже можно вообще всё?" - поинтересовался боевик.

Двойники Путина - последние новости

В сети уже долгие годы гуляют слухи о якобы двойниках Путина. Принято утверждать, что дублеры российского президента осуществляют преимущественно региональные поездки, а в последнее время все чаще появляются неподалеку от зоны боевых действий на оккупированных территориях Украины.

Например, издание Bild проанализировало лицо человека, которого пропагандисты выдали за Путина во время его поездки в Мариуполь, и пришли к выводам, что оно не совпадает с настоящим лицом главы Кремля ни по одному пункту.

Это же утверждает глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, Путина заменили двойником даже на параде Победы на Красной площади 9 мая.

По словам публициста Сергея Жирнова, актеров "Путиных" кормят ядом перед тем, как выпускать в люди. Необходимо это для того, чтобы держать их под контролем.

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