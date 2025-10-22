Православный праздник сегодня в народе прозвали Якова и наблюдали, выпадет ли в этот день снег.

23 октября по новому календарю в православных храмах вспоминают апостола Иакова, брата Господня - одного из первых проповедников христианства. У этого дня есть свои традиции и народные приметы. Что принято делать, чего стоит избегать и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православные 23 октября (5 ноября по старому календарю) чтят память апостола от семидесяти Иакова, брата Господня.

Иаков считался братом Иисуса "по плоти", так как был сыном Иосифа Обручника, супруга Девы Марии. Иаков принадлежал к назореям - тем, кто давал особые обеты: например, хранить девственность, не пить вина или не есть мяса, не стричь волосы. Всю свою жизнь назореи посвящали служению Богу.

Когда Христос начал служение, то Иаков стал Его учеником и апостолом. Предание рассказывает, что именно Иакова Иисус поставил первым епископом Иерусалима, также апостол возглавил Иерусалимскую церковь после Воскресения Христа. Среди верующих Иаков пользовался огромным уважением, благодаря его проповедям многие иудеи приняли христианство.

В то же время фарисеи и книжники завидовали такому авторитету апостола и задумали его погубить. Они вывели Иакова на крышу храма и потребовали, что он отрекся от Христа. Иаков отказался - тогда его столкнули вниз. После этого случая Иерусалим был осажден и разрушен римлянами - считается, что это было Божьей карой за праведника.

Кроме апостола от семидесяти Иакова, в этот день по новому стилю почитают также святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 23 октября вспоминают мучеников Евлампия и Евлампию.

О чем помолиться в этот деть, главные обычаи и чего нельзя делать сегодня

В молитвах этого дня просят здоровья для родных, мудрости, спокойствия для души, благополучия в делах. Апостола Иакова считают также покровителем пчеловодов, поэтому те обращаются к святому с молитвами о щедром урожае.

В народе день прозвали Якова. В этот день завершают хозяйственные заботы: заготавливают дрова, убирают во дворах, перекапывают или перепахивают огород. Пасечники утепляют ульи и готовят их к зиме. Считается, что сегодня нужно обязательно съесть ложку меда - для здоровья и достатка.

В православный праздник 23 октября церковь напоминает, как важно сохранять духовную чистоту и совершать добрые дела. В этот день не допустимы ссоры, грубость, сквернословие, а также клевета и сплетни, нельзя осуждать, предаваться лени, завидовать, мстить. Уныние считается грехом, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, 23 октября запрещается давать и брать деньги в долг - они не принесут удачи и их будет трудно вернуть. Не рекомендуют делать работу за кого-то - считается, что это приведет к бедности. Также не стоит начинать важные дела или строить планы - могут "провалиться". Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Погодные приметы на 23 октября

По народным поверьям, погода на Якова говорит о том, какой будет зима и когда она наступит:

нет заморозков - зима наступит не раньше, чем через месяц;

ветер северный или восточный - к скорому похолоданию;

дождь с утра - в следующем году жди богатый урожай;

яркий закат - в ближайшие дни будет ненастье;

град выпал - к концу ноября уже будет зима.

Главная примета дня: если на Якова выпал снег и не растаял - зима будет мягкой и со снегом.

