Еще в сентябре 2024 года глава SAAB поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.

Украина и шведская компания SAAB договорились о совместном производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что благодаря инициативе Build in Ukraine украинский военно-промышленный комплекс будет интегрирован в экосистему оборонной отрасли Европы, увеличить помощь Украины в сфере безопасности. С ее помощью уже были привлечены несколько иностранных оборонных компаний, которые согласились создать производственные мощности на территории Украины.

В Минобороны поделились, что в Украине уже работают или разворачивают производственные мощности следующие компании:

Видео дня

британская BAE Systems (производит и обслуживает гаубиці L119);

немецкая Rheinmetall (создает ремонтные и производственные базі для обслуживания бронетехники);

шведская SAAB (начинает сотрудничество по совместному производству систем ПВО);

американская Northrop Grumman (согласовывает детали совместного производства боеприпасов).

По данным Минобороны, уже сейчас более 25 иностранных оборонных компаний находятся на разных этапах локализации производства в Украине. В частности, в Украину приходят компании, которые специализируются на инновационных направлениях, таких как беспилотные системы, киберзащита и технологии борьбы с дронами.

Как пишет Militarnyi, еще в сентябре 2024 года исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон говорил о том, что компания хочет наладить производство в Украине. Он поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.

В издании напомнили, что SAAB предлагает своим клиентам различные системы ПВО, такие как переносной ЗРК RBS 70 NG, мобильную систему малой дальности MSHORAD, а также радары Giraffe AMB и Giraffe 4A. Также недавно компания представила новую зенитную ракету Nimbrix, которая предназначена для борьбы с небольшими дронами.

Украина может получить 100-150 истребителей Gripen - что известно

Напомним, что сегодня, 22 октября, было подписано соглашение о намерениях заключить крупное соглашение о продаже Украине большого количества истребителей Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что это сотрудничество будет долгосрочным.

Он объяснил, что речь идет о сотрудничестве и возможности начать большое соглашение между Украиной и Швецией относительно около 100-150 истребителей Gripen серии E, которая сейчас начинает производиться.

Вас также могут заинтересовать новости: