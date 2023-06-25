По словам Красулиной, Путин был готов пообещать Пригожину все.

Российский диктатор Владимир Путин отправил посредником на переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не просто так. Таким образом он стремился избежать ответственности за договоренности и предоставленные Пригожину обещания.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Она подчеркнула, российские военные уважают Пригожина больше, чем министра обороны Сергея Шойгу. Это обусловлено тем, что, в отличие от главы Минобороны РФ, главарь "вагнеровцев" был на передовой и знает о проблемах военных изнутри.

"Воевать против Пригожина российские войска не хотели. Путин, у которого в 200 км от Москвы стоял Пригожин, вооруженный до зубов, был готов пообещать ему все. Просто все. Конечно, в таких случаях удобнее обещать не самому, а ртом Александра Григорьевича. Почему? Потому что, во-первых, потом можно будет все свалить на него: это обещал не я, это к Лукашенко вопрос. Во-вторых, Лукашенко будет стараться и действительно пообещает даже больше того, что гарантировал Путин", – отметила Красулина.

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При этом, по ее мнению, Пригожин не знает, что Лукашенко врет.

"Все, что говорит Лукашенко, мало того, что надо делить на восемь, лучше всего еще знак менять", – резюмировала она.

Мятеж Пригожина: что надо знать

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что по позициям его наемников нанесла удар российская армия. Он заявил, что идет "остановить" министра обороны Сергея Шойгу. В течение суток "вагнеровцы" смогли беспрепятственно пересечь российскую границу, фактически взять под контроль Ростов и почти дошли до Москвы.

Однако за 200 км до столицы РФ переворот решили отменить. Пригожин остановил движение военной техники на Москву после переговоров с Александром Лукашенко, которые провели по согласованию Путина. Что ему пообещали – загадка, однако известно, что "вагнеровцам" предоставили гарантии безопасности, а сам Пригожин поедет в Беларусь.

По данным росСМИ, мятеж Пригожина обернулся потерями для российской армии. Различные ресурсы пишут, что потери Минобороны РФ составляют от 13 до 20 военных. В то же время власти РФ официальной информации по поводу количества погибших военных не предоставляли.

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