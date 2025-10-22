Украина всё чаще атакует российские энергетические объекты и заметно активизировала свои удары в последние месяцы.

Новые спутниковые снимки наглядно демонстрируют, как украинские дальние удары превращают драгоценную российскую нефтяную промышленность в поле боя. Об этом пишет Business Insider.

На снимках, сделанных в этом месяце американской компанией Vantor, занимающейся пространственной разведкой, видны сети, охватывающие один из нефтеперерабатывающих заводов - часть усилий России по защите своих нефтяных объектов от атак беспилотников, - а также последствия успешного украинского удара.

На снимке, сделанном 2 октября, видна противодронная сетка, покрывающая три резервуара для хранения на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России.

Видео дня

Отмечается, что эта сетка не нова и была замечена на снимках ранее в этом году. Но она подчёркивает, как Москва использует импровизированные средства обороны для защиты своей критически важной энергетической инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Подобная оборонительная тактика была замечена и на других российских нефтеперерабатывающих заводах. Подобные импровизированные оборонительные сооружения также применялись для защиты уязвимых российских военных кораблей в порту от морских беспилотников.

В конце августа Киев атаковал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 800 километрах от границы с Украиной.

Кайл Глен, исследователь британского Центра информационной устойчивости, отслеживающий удары Украины по российскому энергетическому сектору, сообщил, что с начала августа было совершено 30 атак на 19 различных российских нефтеперерабатывающих заводов.

13 октября целью атаки был Феодосийский нефтяной терминал на оккупированном Россией Крымском полуострове. Как сообщил Business Insider источник в украинских силах безопасности, беспилотники дальнего радиуса действия поразили как минимум пять резервуаров, вызвав мощный пожар на объекте.

На спутниковом снимке, сделанном 15 октября, через два дня после атаки, виден огромный столб черного дыма, поднимающийся над объектом.

Важно, что энергетический сектор России является значительным источником дохода, оцениваемым в среднем примерно в 20% ВВП страны. Экспорт нефти и природного газа подпитывает военные усилия Москвы на Украине, делая ее мишенью для Киева.

Удары по российским НПЗ

Украина всё чаще атакует российские энергетические объекты и заметно активизировала свои удары в последние месяцы: с начала августа было совершено более двух десятков атак на нефтеперерабатывающие заводы. Это часть кампании, направленной на давление на ключевой источник доходов Москвы, подпитывающий войну с соседом.

Вас также могут заинтересовать новости: