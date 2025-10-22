Угрозы повторения провокаций в небе НАТО остаются.

После того, как в прошлом месяце Россия получила решительную реакцию НАТО на вторжение российских объектов в Польшу и Эстонию, Москва, похоже, была сдержана. Но она и в дальнейшем будет испытывать границы Альянса.

Такое заявление сделал американский генерал Алексус Гринкевич, который занимает должность верховного главнокомандующего НАТО в Европе, сообщает Reuters. Агентство напоминает, что после нарушения воздушного пространства Эстонии Россией, ее истребители были выведены за пределы страны. В то же время в Вашингтоне пообещали "защищать каждый сантиметр территории НАТО".

Генерал ВВС США Гринкевич говорит, что реакция НАТО стала для Москвы сигналом, и теперь есть признаки того, что Россия пытается быть более осторожной.

Видео дня

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть осторожнее, что они осознают, что в нескольких случаях они приблизились к границе или пересекли ее, особенно если учесть инцидент с беспилотниками в Польше. Мы будем иметь сдерживающий эффект, но они будут продолжать пытаться двигаться и применять гибридные подходы к тому, как бросать вызов Альянсу", – сказал он.

Генерал отметил, что после того, как самолеты РФ покинули воздушное пространство Эстонии, они удалились и облетели страну:

"На мой взгляд, это свидетельствует о том, что они понимали, что мы отреагируем, что мы способны отреагировать, и что они не хотели, чтобы ситуация повторилась".

Сейчас Россия проводит кампанию масштабных ракетных и дроновых атак на украинские города и энергетическую инфрастукрутуру. Гринкевич подчеркнул, что Штаты продолжат поставлять ракеты для систем ПВО Patriot "в объемах, соответствующих потребностям Украины".

Россия и НАТО

На днях издание The Times писало, что в НАТО ищут комплекс мер против дроновых провокаций в Европе. За последние недели было зафиксировано более 50 случаев провокаций с дронами в 13 странах-членах Альянса. К примеру, в Германии почти половина таких случаев была зафиксирована вблизи аэропортов, а около четверти – над военными объектами, полигонами и складом боеприпасов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Китай может заставить Россию напасть на Альянс. По его словам, так Пекин может отвлечь внимание от себя в случае начала кампании против Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: