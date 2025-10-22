Министры иностранных дел Венгрии и Польши обменялись комментариями в соцсети.

Правительство Венгрии возмутилось тем, что польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток". В польском правительстве взамен выразили надежду, что Украина уничтожит еще и нефтепровод "Дружба", на котором сидит Венгрия.

Так, накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польское правительство не может гарантировать беспрепятственный полет самолета с Путиным на встречу с Трампом в Венгрии, если маршрут этого полета будет проходить через польское воздушное пространство.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге", - заявил Сикорский.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на это заявление. В соцсети Х он ретвитнул новость с цитатой Сикорского и сопроводил ее следующим комментарием:

"Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток 2"?

Сикорский не оставил без внимания комментарий своего венгерского коллеги. Он заявил, что гордится решением польского суда, который постановил, что саботаж против объектов агрессора не является преступлением.

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать себе нефть через Хорватию", - написал польский дипломат в комментариях под заявлением Сийярто.

Нефтепровод "Дружба" и "Мадяр"

Как писал УНИАН, в течение августа Украина нанесла несколько ударов по нефтепроводу "Дружба", по которому дешевую нефть из России получают пророссийские правительства Венгрии и Словакии. После этого обе страны начали угрожать Киеву перекрытием поставок газа и электроэнергии зимой.

В начале сентября Путин публично дал Словакии и Венгрии команду начать энергетическую блокаду Украины.

Кроме того, Венгрия ввела санкции против командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди за удары по "Дружбе". Как известно, он является уроженцем Закарпатья и этническим венгром по происхождению.

Уже в октябре Россия объявила "Мадяра" в розыск по статье о терроризме.

