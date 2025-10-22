Стивен Андерсон считает, что Трампу также стоит одобрить передачу Украине ракет Tomahawk.

Президенту США Дональду Трампу стоит отправить в Украину американских солдат, а также одобрить отправку военных из стран-союзников по НАТО. Такое мнение высказал бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон в эфире CNN.

"По сути, Владимир Путин - это бумажный тигр. Его армия неэффективна. Я имею в виду, они как улитка. Они могли бы продвинуться дальше от восточной границы Украины три с половиной года назад и уже были бы в Польше. Вот насколько его армия неэффективна. США должны поддержать Зеленского, поддержать Украину, которая сражается за всех нас", - сказал он.

Андерсон добавил, что Трампу стоит передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Также он считает, что США должны одобрить отправку американских солдат и военных из других стран НАТО в Украину, которые обслуживали бы в стране американскую военную технику.

Кроме того, бригадный генерал армии США в отставке заявил, что украинские дроны нужно начать производить в США. Он отметил, что это пойдет на пользу обороне самих Штатов.

Как Трамп может ударить по России

Ранее в New York Post объяснили, как президент США Дональд Трамп может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров о мире с Украиной. В частности, американский лидер мог бы отправить в Украину крылатые ракеты Tomahawk и Barracuda.

В издании отметили, что сперва достаточно всего нескольких ракет, а затем можно увеличить поставки. Также в издании считают, что США стоит ввести санкции против РФ и покупателей ее энергоносителей.

