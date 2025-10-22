Прошлая встреча с Путиным стала для Трампа холодным душем, президент США боится повторять этот опыт.

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если она вообще состоится, должна показать, есть ли смысл проводить саммит на уровне президентов этих стран. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить с Владимиром Путиным бесполезную встречу. По мнению Мережко, это заявление означает, что Трамп "до сих пор продолжает верить, что он может достичь соглашения с Путиным", впрочем уже не с таким оптимизмом, как раньше.

"Он боится того, что будет повторение фиаско в Аляске во время саммита. И западная пресса, и западное общественное мнение обратили на это внимание. Он хочет быть победителем. То есть он хочет, чтобы была какая-то гарантия того, что действительно Путин пойдет на какие-то конкретные уступки, будет настроен на достижение компромисса", - отметил депутат.

Видео дня

По словам Мережко, ключевой вопрос заключается в том, что Путин "абсолютно не заинтересован ни в компромиссе, ни в каких-то уступках".

"Поэтому достичь какого-то результата, а соответственно, провести какой-то саммит, - сейчас это просто невозможно", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что "встреча ради встречи" ничего не даст. Ведь положительного результата лично для Трампа здесь не будет, а будут только риски.

"То есть пока эти риски не будут устранены. А устранены каким образом? Во время встречи государственного секретаря Рубио и Лаврова - когда будет уверенность в том, что будет какой-то результат на этом саммите [Трампа и Путина], что это что-то даст. Я имею в виду, президенту Трампу", - пояснил Мережко.

Но пока этого нет, поэтому "перспектива того, что вообще будет какой-то саммит в ближайшее время, - ее просто не существует", убежден нардеп.

Перспективы встречи Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, 16 октября Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились встретиться в Будапеште, чтобы, как пояснил президент США, "попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Предполагалось, что встреча Рубио и Лаврова может состояться 23 октября. Они должны были провести переговоры для подготовки саммита Трампа и Путина. Однако западные СМИ пишут, что планы уже срываются.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Трампа с Путиным продолжается. По его словам, значимых препятствий для этой встречи нет. В то же время, сказал Рябков, пока нет никаких договоренностей о встрече Рубио и Лаврова в Будапеште.

Вас также могут заинтересовать новости: