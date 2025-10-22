Эти истребители в частности являются носителями ракет TAURUS, рассказал Валерий Романенко.

Украине понадобятся годы, чтобы получить 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E от Швеции. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Валерий Романенко - авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"150 истребителей - это лет 7-8 минимум. Возможно, они что-то могут предоставить из собственных запасов Воздушных сил, некоторое количество у них есть в резерве. Но это будет не одномоментная поставка. Она растянется на годы", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что эта версия шведских самолетов позволит Украине на равных бороться с российскими истребителями, что не позволяет делать сейчас имеющийся авиационный парк.

"До сих пор все, что нам предлагали, Gripen первых моделей - это были самолеты, которые на уровне F-16, которые мы уже получили. И вы видите, что мы не вступаем в воздушные бои с россиянами. Потому что мы их наверняка проиграем. А вот такие новые модели, как JAS 39 Gripen E - они уже имеют радары с антенной с фазированной решеткой. То есть у них уже и мощный сигнал и дальность действия 300 километров. И кроме того, российские самолеты большие по размеру. Их хорошо видно на радарах, можно увидеть на больших расстояниях. А Gripen наоборот, он маленький и там есть элементы технологии стелс. Поэтому его так хорошо не видно на истребителях", - добавил Романенко.

Эксперт отметил, что важным также является то, какое вооружение к этим истребителям сможет получить Украина. По его словам, хорошим вариантом станут ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM. Он пояснил:

"Она имеет минимальную дальность в 160 километров. Кроме того, истребители моделей Е - носители ракет TAURUS, о которых мы долго разговариваем с Германией. Кроме того, эти модели модернизируют для использования европейских дальнобойных ракет воздушного боя типа Meteor. Которые вообще имеют дальность в 200 километров. А это уже чуть ли не вдвое превышает дальность российских стандартных ракет. У них есть ракеты Р-37, которые они по две штуки могут нести. Это ракеты с дальностью до 300 километров. Но это опционное вооружение. Стандартное - 120 километров".

Романенко добавил, что в случае получения этих ракет, Украина сможет раз и навсегда решить проблему российских КАБов на фронте.

"То есть россияне уже не будут безопасно чувствовать себя в небе. Даже над их собственной территорией на глубину до 50 километров. Ведь со средних высот они нас не достанут, если дальнобойность будет на 150 километров. Мы сможем осуществлять пуски с расстояния до 100 километров и все равно доставать носители КАБов", - отметил Романенко.

Истребители Gripen: что известно

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм и Киев планируют начать тесное сотрудничество, в рамках которого есть возможность начать большое соглашение по около 100-150 истребителей Gripen серии E. Он отметил, что это соглашение может быть рассчитано на 10-15 лет.

Ранее о том, что Украина планирует заключить крупное соглашение с компанией Saab, производителем истребителей Gripen, сообщал президент Владимир Зеленский. По данным The Guardian, Украина уже длительное время заинтересована в этих самолетах, однако их передача была отложена, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении американских F-16.

