Всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. российских военных.

В новогоднюю ночь почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах.

Как пишут российские пропагандисты из ТАСС ссылаясь на свое министерство так называемой обороны, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военных объединения противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

"На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС РФ возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - сказано в сообщении.

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Помимо этого РосСМИ сообщают, что жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.

Взрывы на территории России

Как сообщал УНИАН, в течение декабря на нескольких военных аэродромах в России раздавались взрывы, которые повредили несколько бомбардировщиков, также были ликвидированы и ранены несколько российских военных. В Минобороны РФ обвинили в этих атаках Украину.

По данным издания Forbes, если украинские беспилотники действительно причастны к взрывам на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это свидетельствует о том, что Украина теперь имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы.

Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак "украинских дронов". Он сослался на якобы некомпетентность в этой сфере.

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