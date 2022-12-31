Мужчина "вооружился" канистрой с бензином и отправился к елке.

Видимо, не у всех россиян есть новогоднее настроение на фоне тотальных провалов путинской армии и политики Кремля. Так, мужчина в Москве попытался поджечь главную российскую новогоднюю елку на Красной площади.

Как пишут росСМИ, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 декабря. Неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево.

"Известия" утверждают, что попытавшимся поджечь елку оказался Дмитрий М. Но осуществить задуманное ему не удалось - его сразу заметили и задержали правоохранители.

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Свидетели говорят, что место происшествия оцепили правоохранители. Мотивы поступка мужчины росСМИ решили не раскрывать.

Как в России слепили из фекалий символ Нового года 2023

В Якутии (РФ) скульптор Михаил Боппосов слепил кролика из перегноя и научил его играть на барабане. Автор "творения" считает, что кролик из фекалий "несет в себе некий тайный смысл". Странную скульптуру связали с войной, ведь "барабан в военное время используется для подачи различных сигналов".

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