Атаки на российскую столицу "были бы честной игрой", но есть причина, почему Украина может не нанести удары по Москве.

Если украинские беспилотники действительно причастны к взрывам на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это свидетельствует о том, что Украина теперь имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы.

"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. На самом деле есть веские причины, по которым Киев воздерживается от нападения на Москву. Но возможность нанесения удара по такому разветвленному городу вызовет несколько бессонных ночей в столице", - цитирует издание Forbes генерала австралийской армии в отставке Мика Райана.

Отмечается, что атака на Москву будет означать серьезную эскалацию многомесячной кампании глубоких ударов Украины, которая до сих пор была сосредоточена на авиабазах, мостах и материально-технических объектах, многие из которых находятся на оккупированной российскими войсками украинской территории, а большинство других внутри России неподалеку от границы.

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Вместе с тем, пишет Forbes, атаки на российскую столицу "были бы честной игрой". "В конце концов, российские войска бомбили Киев, а также другие украинские города", - пишет ввидання.

В Москве хватает потенциальных стратегических целей. И Украина имеет несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но самым рискованным является диверсия людьми.

Альтернатива диверсии - удар беспилотников. Атака на военные аэродромы РФ, по крайней мере частично, могла осуществляться украинскими реактивными разведывательными беспилотниками Ту-141, которые остались с советских времен. Украинские военно-воздушные силы, предположительно, заменили камеры беспилотников на взрывчатку и запрограммировали их инерционные навигационные системы, чтобы запустить их в землю в Дягилево и Энгельсе. Сколько Ту-141 и аналогичных Ту-143 осталось в украинских ВВС, неизвестно. Но нет никакой технической причины, почему Киев не мог бы нацелить их на Москву. Беспилотники могут работать на расстоянии почти до тысячи километров.

И не стоит предполагать, что российская ПВО будет легко сбивать беспилотники, отмечает "Форбс". Неоднократные украинские рейды доказали как неадекватность российской противовоздушной обороны, так и способность украинских планировщиков найти пути преодоления этой обороны.

"Главная причина, почему украинцы могут не ударить по Москве, заключается в том, что рейды на населенные пункты могут поставить под угрозу мирное население. На самом деле, когда речь заходит о российских рейдах на украинские города, их суть заключается в том, что они убивают, наносят вред, вытесняют и запугивают мирных жителей", - пишет Forbes.

Издание отмечает, что цель России - терроризировать украинское население, чтобы ослабить поддержку военных усилий. Но уже неоднократно было доказано, что нападения на города обычно усиливают сопротивление гражданского населения, а не уменьшают его.

Взрывы на военных аэродромах в России

Как сообщал УНИАН, 5 декабря стало известно о взрывы на авиабазах "Энгельс" и Дягилево в России. В результате атаки были повреждены самолеты Ту-95, которые ранее участвовали в массированных ракетных ударах по Украине. В Дягилево также взорвался бензовоз, в результате чего погибли три человека, еще 6 получили ранения.

Позже российское министерство обороны признало взрывы на этих военных аэродромах. Там заявили, что удары были нанесены "беспилотными летательными аппаратами советского производства", которые якобы запустила Украина.

В британской разведке считают, что после этого Россия, наверное, переместит стратегические бомбардировщики для рассредоточения на различных авиабазах.

По данным издания Politico, Украина атаковала два российских аэродрома за сотни километров от границы, используя модифицированные беспилотники советского времени. Эта атака свидетельствует о способностях украинской оборонной промышленности к инновациям, тогда как РФ вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники.

По данным газеты The New York Times, взрывы на авиабазах в Энгельсе и Дягилево - "самая наглая атака" Украины, которая продемонстрировала способность уничтожать цели на таких больших расстояниях от границы. Издание пишет, что беспилотники были запущены с территории Украины, и по крайней мере один из ударов корректировали спецназовцы вблизи базы.

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