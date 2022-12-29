В декабре на российских военных аэродромах начали регулярно раздаваться взрывы. В Москве говорят, что в этом якобы виноваты украинские беспилотники.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак "украинских дронов".

Отвечая на вопрос российских журналистов на фоне очередных взрывов в районе военного аэрродрому в Энгельсе Песков сослался на якобы некомпетентность в этой сфере.

"Смотрите, вы мне задаете вопрос, которым администрация президента не занимается. Поэтому я переадресую вас в другие ведомства. Вы их прекрасно знаете", - сказал Песков.

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Взрывы на российских аэродромах

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря в России прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" возле Рязани.

А 26 декабря на аэродроме в Энгельсе вновь раздались взрывы. Минобороны России подтвердило это и заявило, что взрыв произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника". Официально сообщается о нескольких погибших. По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, эти взрывы помешали планам России нанести массированный ракетный удар по Украине в тот день.

Тем временем в командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что россияне рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс" после взрывов. Благодаря этому активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена.

Сегодня, 29 декабря над Энгельсом снова сработала система ПВО. По словам губернатора Саратовской области, был уничтожен неопознанный объект. Но по неподтвержденным данным, этим объектом мог стать российский Су-27. В британской разведке считают, что периодические взрывы на аэродромах на территории РФ свидетельствуют о проблемах с имеющимися у страны средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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