Весам советуют распределить приоритеты и действовать спокойно, не теряя концентрации.

Гороскоп на неделю до 7 декабря 2025 года по картам Таро поможет понять, на какие сферы жизни и действия стоит обратить внимание каждому знаку Зодиака. Общая карта недели - "Маг" - напоминает использовать свои навыки и ресурсы для воплощения желаемого. Все, что нужно для успеха, уже у вас есть. Сейчас важно укрепить решимость и действовать осознанно.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Карта на неделю: "Десятка Мечей", перевернутая. Для Овнов эта неделя знаменует важный поворотный момент, особенно в сфере дружбы и общения с близкими. Перевернутая "Десятка Мечей" символизирует восстановление после болезненных событий, которые могли истощить эмоционально. Сложности позади, и вы начинаете ощущать ясность и силу. Сделайте небольшие шаги к укреплению внутренней энергии и двигайтесь вперед с более здоровым и уверенным настроем.

Телец

Карта на неделю: "Отшельник", перевернутая. Говорит о выходе из периода изоляции и возвращении к активной жизни. Тельцы готовы вновь наладить связь с окружающими и открыться для помощи и советов надёжных людей. Это время для новых начинаний с уверенностью и ясностью. Главное - приложить усилия и действовать целенаправленно, не откладывая шаги к восстановлению баланса.

Близнецы

Карта на неделю: "Туз Мечей". На этой неделе Близнецам вернется ясность ума. "Туз Мечей" способствует появлению новых идей и вдохновения, поэтому им стоит иметь под рукой средство для их записи. Важно быть готовыми к откровенному общению с семьей и друзьями. Принимайте решения обдуманно, избавляйтесь от отвлекающих факторов и сосредоточьтесь на том, что действительно важно. С 1 декабря начинается период движения вперед.

Рак

Карта на неделю: "Король Пентаклей", перевернутая. Раки, обратите внимание на внутреннюю уверенность и ощущение контроля. Перевернутый "Король Пентаклей" указывает на необходимость перестройки жизненных и финансовых аспектов. Определите, какие обязательства создают лишний хаос, и постарайтесь упростить процессы. С 1 декабря сосредоточьтесь на восстановлении контроля над временем и ресурсами, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно.

Лев

Карта на неделю: "Башня", перевернутая. Символизирует постепенное преодоление неожиданных изменений и поиск равновесия. На этой неделе вы проходите через перемены в разумном темпе. Сейчас важно оценить, какие действия укрепят вашу основу и помогут долгосрочному развитию. Подумайте, что можно изменить, чтобы снять напряжение и двигаться вперед с большей устойчивостью.

Дева

Карта на неделю: "Восьмерка Кубков", перевернутая. Девы, обратите внимание на то, за что вы цепляетесь. Перевернутая "Восьмерка Кубков" указывает на потерю интереса к тому, что больше не приносит радости. Страх перемен и мышление дефицита могут мешать прогрессу. На этой неделе важно признать свои чувства и двигаться вперед с ясной целью, не избегая новых возможностей.

Весы

Карта на неделю: "Рыцарь Пентаклей". Символизирует надёжность, терпение и последовательность. На этой неделе важно придерживаться плана и идти к своим целям шаг за шагом. Составьте список дел, распределите приоритеты и действуйте спокойно, не теряя концентрации. Последовательность поможет добиться успеха и укрепит уверенность.

Скорпион

Карта на неделю: "Тройка Мечей". Указывает на эмоциональную боль или разочарование, возможно, связанное с предательством или нарушением доверия в прошлом. На этой неделе важно осознать эти чувства, дать себе возможность исцелиться и внимательно разбирать ситуацию. Не игнорируйте эмоции - понимание прошлого поможет двигаться вперед без тяжести и обид.

Стрелец

Карта на неделю: "Паж Пентаклей". Стрельцы, неделя с 1 декабря - период новых начинаний и обновления. "Паж Пентаклей" символизирует возможность открыть новые карьерные или личные перспективы, требующие усилий и сосредоточенности. Начинайте с четкого намерения, делайте практические шаги и не бойтесь мечтать о большем. Этот период благоприятен для реальных действий и воплощения идей в жизнь.

Козерог

Карта на неделю: "Семерка Жезлов". Карта отражает необходимость отстаивать свои убеждения и идеи. На этой неделе потребуется проявить решимость и смелость, чтобы быть услышанными и достигнуть поставленных целей. Важно балансировать между настойчивостью и разумными действиями, чтобы определить успешный исход событий.

Водолей

Карта на неделю: "Восьмерка Жезлов", перевернутая. Водолеи, карта указывает на задержки и замедление движения вперед. На этой неделе важно проявлять терпение и гибкость, корректировать ожидания и не создавать дополнительного давления. Подумайте, где можно позволить себе больше маневра и как сохранить спокойствие, даже если всё идет не по плану.

Рыбы

Карта на неделю: "Десятка Кубков", перевернутая. Она говорит о несоответствии ожиданий и реальности, что может вызвать грусть или разочарование. На этой неделе важно опираться на внутреннюю уверенность и принятие. Даже если обстоятельства кажутся непрочными, вы сможете найти опору и эмоциональный баланс, который поможет справиться с трудностями.

Вас также могут заинтересовать новости: