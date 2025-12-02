Они вместе пожелали, чтобы война против Украины как можно быстрее закончилась.

Украинский певец Андрей Данилко, известный также под женским сценическим именем Верки Сердючки, обратился к поклонникам, которые пришли на его концерт в Швейцарии.

В сети опубликовали видео выступления артиста в городе Цюрих, во время которого Данилко вывел на экран свое детское фото, сделанное в шесть лет. Он пожелал присутствующими быть такими же счастливыми, как мальчик на фотографии, а также поделился своими детскими воспоминаниями:

"В детстве, я же еще в СССР жила, мы после ужина в пионерском лагере выходили на территорию, набирали хлеб. Эти штаны с обвисшими коленями, знаете? Я вот смотрела, когда падают звезды. Падала звезда и мы загадывали желание. Было такое у вас? Я хочу в Цюрихе снять эту звезду и чтобы мы все загадали желание. А желание у нас только одно - чтобы закончилась эта е**ная война. Слава Украине!".

Отмечается, что Сердючка снимала звезду с головы и вместе со зрителями загадывала это желание на каждом концерте, который провела в Европе.

Как известно, на территории Российской Федерации и в оккупированном российскими захватчиками Крыму неоднократно задерживали людей, которые публично слушали песни Верки Сердючки. Обычно "нарушителей" забирали в участок, где заставляли извиняться и заявлять о поддержке войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: