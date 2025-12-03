Как правило, хлеб является одним из первых продуктов, которые люди исключают из своего рациона, когда начинают беспокоиться за уровень сахара в крови. Однако наибольшее значение имеет тип хлеба, способ его приготовления, а также то, с чем вы его едите, пишет very well health.
Издание рассказало о 7 видах самого полезного хлеба для стабильного уровня сахара в крови:
1. Хлеб из пророщенного зерна
Он изготавливается из цельного зерна, которое начало прорастать, в результате чего часть крахмала расщепляется на более легкоусвояемые соединения.
Отмечается, что этот процесс обычно приводит к более низкой гликемической реакции по сравнению с употреблением традиционного белого хлеба или обычного цельнозернового.
Хлеб из пророщенного зерна также содержит больше клетчатки, белка и определенных витаминов и минералов, которые помогают замедлить пищеварение. Как показали результаты определенных исследований, этот вид хлеба обладает противодиабетическими свойствами.
2. Пшеничный или цельнозерновой хлеб
Лучшим вариантом для уровня сахара в крови является 100% цельнозерновой хлеб, содержащий целые или минимально обработанные зерна: овсяные, ячменные или пшеничные.
Все потому, что они дольше расщепляются в пищеварительном тракте, что приводит к более постепенному высвобождению глюкозы (сахара) в кровь.
3. Хлеб на закваске
Настоящий хлеб на закваске изготавливается путем медленного процесса ферментации с использованием природных бактерий и диких дрожжей. В результате это способствует расщеплению некоторых углеводов и может улучшить чувствительность к инсулину.
Несколько исследований показывают, что хлеб на закваске вызывает меньший скачок уровня сахара в крови, чем обычный белый хлеб.
4. Ржаной хлеб ржаной хлеб
Ржаной хлеб более плотный и, как правило, содержит больше растворимой клетчатки в отличие от пшеничного. Указывается, что это способствует замедлению пищеварения и усилению чувства сытости.
Издание отмечает, что соединения, содержащиеся во ржи, также могут способствовать улучшению реакции инсулина после еды. Лучше выбирать хлеб из 100% ржи или темный ржаной хлеб, а не светлый ржаной, потому что в нем может быть рафинированная мука.
5. Многозерновой хлеб с семенами
Он сочетает цельные зерна с семенами льна, чиа, подсолнечника и тыквы. Эти семена содержат полезные жиры, клетчатку и белок, которые помогают замедлить усвоение организмом углеводов.
В материале говорится, что такое сочетание обеспечивает более сбалансированный уровень сахара в крови по сравнению с рафинированным хлебом.
6 Хлеб с высоким содержанием белка или без зерна
Хлеб, изготовленный из миндальной муки, кокосовой муки, муки из нута или с добавлением горохового или соевого белка, содержит меньше усваиваемых углеводов на ломтик.
Издание добавляет, что в таком хлебе выше содержание белка и клетчатки, что помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.
7. Овсяный или ячменный хлеб
Овсянка и ячмень богаты бета-глюканами, тип растворимой клетчатки, которая образует гель в кишечнике и замедляет всасывание сахара в кровь. Поэтому такой хлеб особенно полезен для людей, которые стремятся стабилизировать уровень глюкозы в крови.
Издание сделало вывод, что хлеб, содержащий цельные зерна, орехи, семена и бобовые, можно считать более благоприятным для уровня сахара в крови.
