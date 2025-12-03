Не стоит отказываться от употребления хлеба, лучше выбирать более полезные его виды.

Как правило, хлеб является одним из первых продуктов, которые люди исключают из своего рациона, когда начинают беспокоиться за уровень сахара в крови. Однако наибольшее значение имеет тип хлеба, способ его приготовления, а также то, с чем вы его едите, пишет very well health.

Издание рассказало о 7 видах самого полезного хлеба для стабильного уровня сахара в крови:

1. Хлеб из пророщенного зерна

Он изготавливается из цельного зерна, которое начало прорастать, в результате чего часть крахмала расщепляется на более легкоусвояемые соединения.

Отмечается, что этот процесс обычно приводит к более низкой гликемической реакции по сравнению с употреблением традиционного белого хлеба или обычного цельнозернового.

Хлеб из пророщенного зерна также содержит больше клетчатки, белка и определенных витаминов и минералов, которые помогают замедлить пищеварение. Как показали результаты определенных исследований, этот вид хлеба обладает противодиабетическими свойствами.

2. Пшеничный или цельнозерновой хлеб

Лучшим вариантом для уровня сахара в крови является 100% цельнозерновой хлеб, содержащий целые или минимально обработанные зерна: овсяные, ячменные или пшеничные.

Все потому, что они дольше расщепляются в пищеварительном тракте, что приводит к более постепенному высвобождению глюкозы (сахара) в кровь.

3. Хлеб на закваске

Настоящий хлеб на закваске изготавливается путем медленного процесса ферментации с использованием природных бактерий и диких дрожжей. В результате это способствует расщеплению некоторых углеводов и может улучшить чувствительность к инсулину.

Несколько исследований показывают, что хлеб на закваске вызывает меньший скачок уровня сахара в крови, чем обычный белый хлеб.

4. Ржаной хлеб ржаной хлеб

Ржаной хлеб более плотный и, как правило, содержит больше растворимой клетчатки в отличие от пшеничного. Указывается, что это способствует замедлению пищеварения и усилению чувства сытости.

Издание отмечает, что соединения, содержащиеся во ржи, также могут способствовать улучшению реакции инсулина после еды. Лучше выбирать хлеб из 100% ржи или темный ржаной хлеб, а не светлый ржаной, потому что в нем может быть рафинированная мука.

5. Многозерновой хлеб с семенами

Он сочетает цельные зерна с семенами льна, чиа, подсолнечника и тыквы. Эти семена содержат полезные жиры, клетчатку и белок, которые помогают замедлить усвоение организмом углеводов.

В материале говорится, что такое сочетание обеспечивает более сбалансированный уровень сахара в крови по сравнению с рафинированным хлебом.

6 Хлеб с высоким содержанием белка или без зерна

Хлеб, изготовленный из миндальной муки, кокосовой муки, муки из нута или с добавлением горохового или соевого белка, содержит меньше усваиваемых углеводов на ломтик.

Издание добавляет, что в таком хлебе выше содержание белка и клетчатки, что помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.

7. Овсяный или ячменный хлеб

Овсянка и ячмень богаты бета-глюканами, тип растворимой клетчатки, которая образует гель в кишечнике и замедляет всасывание сахара в кровь. Поэтому такой хлеб особенно полезен для людей, которые стремятся стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Издание сделало вывод, что хлеб, содержащий цельные зерна, орехи, семена и бобовые, можно считать более благоприятным для уровня сахара в крови.

Еще советы по употреблению хлеба

