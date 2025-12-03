Встреча продолжалась около 5 часов, но на ней так и не было выработано соглашение об окончании войны РФ против Украины.

На переговорах об окончании войны против Украины российский диктатор Владимир Путин использовал сочетание обаяния, продуманных уловок и прямых угроз, чтобы показать переговорщикам из США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру точную позицию РФ по этому вопросу.

Как пишет издание Politico, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Уиткофф, а также зять главы Белого дома Кушнер вчера гуляли по Москве и обедали в элитном ресторане, пока Путин заставлял их ждать встречи в Кремле для обсуждения мирного соглашения по Украине.

"Пока американцы убивали время, Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на будущую эскалацию", - обметило издание.

Журналисты отметили, что в итоге встреча российского диктатора с американскими переговорщиками началась на 3 часа позже, чем было запланировано. Обсуждение мирного соглашения по Украине продолжалось 5 часов и завершилось далеко за полночь по местному времени.

Помощник Путина Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече, назвал беседу "полезной, конструктивной и весьма содержательной", но добавил, что предстоит еще "много работы".

"Мы точно не далеко от мира", - прокомментировал он.

Издание подчеркнуло, что по словам Ушакова, Путин обозначил "деструктивные действия европейской стороны", что свидетельствует о его попытке переложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на Евросоюз, который даже не был на встрече.

Издание напомнило, что "мирный план" Трампа предусматривает отказ Украины от Донбасса и от вступления в НАТО. Однако, менее ясно, чего же Трамп требует от России и на какие уступки готова пойти Москва.

Примечательно, что даже накануне московских переговоров Путин не проявил никаких признаков отступления от своего требования фактической капитуляции Украины.

"На самом деле, ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит Трампа и Путина на Аляске, ни пять предыдущих визитов Уиткова в Москву не привели к смягчению позиции Кремля", - акцентировало издание.

Журналисты указали, что пока нет никаких признаков того, что следующие переговоры приведут к каким-либо изменениям в позиции Москвы.

Переговоры по Украине

После переговоров, которые состоялись в Кремле помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что они были полезными, но компромиссного плана по Украине достигнуто не было.

Чиновник сказал, что с чем-то РФ готова согласиться, тогда как другие пункты в "мирном плане" США вызвали критику.

Перед тем, как отправиться к Путину, американские спецпредставители обсудили в Женеве "мирный план" Трампа с украинскими властями. Тогда он был сокращен до 19 пунктов, вместо 28 изначальных.

