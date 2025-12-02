Также президент отметил, что простых решений по окончанию войны не будет.

Украина будет ожидать сигналов от делегации США после ее встречи с РФ. Об этом в своем Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

"Делегация США сразу после встреч хочет отчитываться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги. Если сигналы сработают так, если это fair play с нашими партнерами, то, может, мы встретимся с американской делегацией очень быстро. На каком уровне - мы посмотрим, в зависимости от сигналов. Если сигналы будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше", - написал Зеленский.

Он добавил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он отметил, что война должна закончиться таким образом, чтобы Россия не осуществила третье вторжение в Украину.

"Они не достигли цели оккупировать наше государство. Но я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться, а нам нужна для этого защита. Что будет завтра, когда наши воины пойдут домой, снова станут учителями, инженерами, людьми разных профессий? Они вернутся, а Россия будет продолжать наращивать военную силу, готовиться к еще одному вторжению. Поэтому мы и хотим определенности. Это то, что нужно украинцам", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что простых решений по окончанию войны не будет. В то же время он подчеркнул, что "способен принимать" сложные решения. Однако важно, чтобы все было справедливо и открыто.

"Самые чувствительные вещи и сложные вопросы касаются территорий, замороженных активов. Я не могу говорить от имени европейских лидеров о замороженных деньгах в Европе. Я могу только поделиться своим видением, а они могут меня поддержать. И о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы, а также некоторых других лидеров. Это одна из тем Коалиции желающих. Мы над этим работаем. Я думаю, что эти три темы являются самыми чувствительными и важными. Наши команды будут продолжать работать над ними", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее о встрече Зеленского с делегацией из США сообщал журналист Axios Барак Равид. Он отметил, что после переговоров с российской делегацией, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в одной из европейских стран.

Между тем президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина "ближе к миру, чем когда-либо". В то же время он напомнил важность напоминать миру, что российское вторжение в Украину является "криминальным и неспровоцированным актом агрессии".

