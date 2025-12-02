Блогерша обещает раскрыть детали позже.

Украинская блогерша Алина Шаманская сообщила подписчикам о новой конфликтной ситуации со своим бывшим мужем, актером Русланом Ханумаком.

Сегодня днем женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте Stories, в которой пишет об "обострении неадекватности" у мужчины. Она пообещала позже раскрыть детали, поскольку не хочет, чтобы ее бывшему это сошло с рук:

"У моего бывшего мужа сейчас повышенное обострение неадекватности, поэтому временно пришлось выпасть из Instagram. Когда будет настроение и время - расскажу, потому что такие вещи не должны просто так "сходить с рук" их создателю".

Также Шаманская посоветовала подписчицам не заводить детей с "непроверенными" мужчинами, поскольку после развода больше всего будут страдать именно малыши.

Видео дня

"Просто напоминание: никогда не рожайте детей на эмоциях влюбленности от "непроверенного" мужчины. Вы разведетесь, а дальше будет страдать ребенок! Сразу к психологу или психиатру на проверку, как минимум", - добавила она.

Напомним, Алина и Руслан поженились в апреле 2017 года, у них в браке родился сын Артур. Впоследствии в их отношениях начались проблемы. Алина заявляла об эмоциональном абьюзе, манипуляциях и буллинге.

Последней каплей стала, как заявляет Алина, ситуация, когда Руслан ударил их сына Артура. Публично о разрыве пара объявила в январе 2023 года.

