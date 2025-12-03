При этом Устенко отметил, что эти резервы формируются за счет западных союзников.

В настоящее время золотовалютные резервы Украины находятся на историческом максимуме.

Об этом сообщил экономист, бывший советник президента Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Мы вообще никогда в нашей новейшей экономической истории не имели золотовалютных резервов больше, чем $35 млрд, а сейчас это больше, чем $40 млрд. Даже никогда не думали, что такого плана резервы могут быть", - отметил он.

При этом Устенко детализировал, что эти резервы формируются за счет западных союзников, которые "предоставляют нам кредитные средства".

Кроме того специалист отметил, что в настоящее время у Украины есть возможность поддерживать курс доллара на том уровне, который он есть сейчас.

Ранее Устенко заявлялв, что госдолг Украины может быть погашен за счет репараций от России. Он отмечал, что сейчас на Западе заморожены российские активы, которые совокупно в несколько раз превышают сумму украинского госдолга.

В начале года вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов сообщал, что при благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро может произойти не ранее чем в 2028 году.

