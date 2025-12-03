Никаких сложных махинаций для этого проделывать не нужно.

Если ваш iPhone доживает только до обеда, после чего его надо подзарядить, то хорошая новость в том, что большую часть утечек энергии можно перекрыть обычными настройками.

В Gizchina собрали самые простые и рабочие способы продлить жизнь аккумулятора и сделать так, чтобы телефон спокойно выдерживал целый день.

Обновляйте iPhone

Свежие версии iOS часто чинят ошибки, которые могут незаметно съедать заряд. Просто зайдите в "Настройки" - "Основные" - "Обновление ПО" и поставьте последнюю версию. А если включить автообновления, система сама будет всё ставить ночью.

Уменьшите яркость экрана

Дисплей - это главный пожиратель батареи. Если яркость выкручена на максимум, заряд уходит в разы быстрее. Потяните шторку сверху, опустите ползунок и включите автояркость, после этого телефон сам будет подстраиваться под освещение.

Выключите Always-On Display

На iPhone Pro эта фишка понемногу съедает заряд даже в режиме ожидания, примерно по проценту в час. Если вам не критичны часы на заблокированном экране, отключите Always-On и сразу получите пару дополнительных часов активности.

Пользуйтесь Wi-Fi, когда это возможно

Мобильная сеть требует больше энергии, чем Wi-Fi, ведь телефону нужно постоянно тянуться до базовой станции. Если сигнал слабый, расход ещё выше. Поэтому дома, на работе или в кафе лучше оставаться на Wi-Fi, а мобильные данные отключать, если они не нужны.

Отключите 5G

Когда 5G ловится плохо, iPhone начинает активно держать соединение - это быстро садит батарею. Переключитесь на LTE в "Настройках" - "Сотовая связь". В повседневных задачах разницы почти нет, а энергии тратится заметно меньше.

Включайте режим энергосбережения

Low Power Mode ограничивает фоновые процессы, делает экран чуть темнее и снижает нагрузку на чип.

Попробуйте Adaptive Power Mode

На iPhone 15 Pro и новее работает "умный" режим, который сам решает, где можно слегка экономить. Он почти незаметен в использовании, разве что чуть приглушит яркость и притормозит фоновые задачи.

Отключите виброотклик клавиатуры

Каждая вибрация - это работа маленького моторчика. Когда вы много печатаете, расход набегает ощутимый. Отключите звуки и вибро на клавиатуре.

Выключите "Привет, Siri"

Чтобы услышать вашу команду, телефон постоянно держит микрофоны в активном режиме. Если вы редко пользуетесь голосовым вызовом ассистента, отключите эту функцию. Siri по-прежнему можно вызвать кнопкой.

Сократите количество уведомлений

Каждый всплывающий баннер будит экран и может включать вибрацию, а это минус заряд. Почистите уведомления у приложений, которые вам не нужны.

Ограничьте AirDrop-сканирование

AirDrop в режиме "Для всех" или "Сблизить устройства" постоянно ищет ближайшие айфоны, а для этого используются Wi-Fi и Bluetooth. Если вы пользуетесь AirDrop от случая к случаю, переключите его на "Только контакты" или полностью отключайте, когда он не нужен.

Отключите Live Activities

Карточки с живыми данными - доставка, спорт, такси - постоянно обновляются в фоне. Это тоже расходует энергию. Зайдите в настройки конкретных приложений и отключите Live Activities, если они вам не критичны.

Уберите лишние виджеты с экрана блокировки

Каждый виджет делает мелкие запросы в сеть или обновляет данные сам по себе. Удалите всё лишнее, и экран блокировки станет не только чище, но и экономнее.

