Москва дала понять, что считает Украину лишь деталью в гораздо более масштабной геополитической перестройке, в которой три великие державы делят мир между собой.

Кремль сделал все возможное, чтобы придать размах сегодняшнему визиту в Москву зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, считает обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз.

В статье указывается, что в сопровождении помощника Путина Кирилла Дмитриева Уиткофф и Кушнер прогуливались по Москве фактически без охраны, а обедали в дорогом ресторане.

Мэтьюз отмечает, что, вероятно, неслучайно в Москве в день приезда американских чиновников также находился министр иностранных дел Китая Ван И.

"Это была тонко выстроенная демонстрация большой государственной дипломатии, призванная передать Дональду Трампу многослойный сигнал", - считает обозреватель.

Прежде всего, Кремль продемонстрировал этим свою новую солидарность с Китаем. Во-вторых, Москва дала понять, что считает Украину лишь деталью в гораздо более масштабной геополитической перестройке, в которой три великие державы делят мир между собой, а Европа отодвигается на уровень шумного, но незначительного наблюдателя.

В-третьих, проводя Виткоффа по московским улицам, включая прогулку мимо ЦУМа с витринами, заполненными роскошными товарами западных брендов в обход санкций, Кремль продемонстрировал богатство, стабильность и безопасность столицы России.

"Скрытый, но легко понятный посыл Кремля звучал так: это город, который якобы не заметил войны. Город, по которому высшие чиновники могут гулять без страха столкнуться с разгневанными гражданами", - отметил Мэтьюз.

Что касается мирного плана в отношении Украины, по мнению обозревателя, российский диктатор Владимир Путин уверен, что ситуация движется в нужном ему направлении.

Несмотря на все сложности в экономике, глава Кремля считает, что его противники, в частности, Киев, Европа и США, находятся в еще более худшем положении, чем он.

Отмечается, что администрация Трампа уже дала понять, что готова признать Донбасс и Крым российскими территориями. Даже ярый сторонник Украины сенатор Линдси Грэм признал, что США никогда не допустят вступления Украины в НАТО.

Мэтьюз предполагает, что если сильнейший союзник Киева еще до начала переговоров признает такие фундаментальные уступки, тогда почему бы российскому диктатору не попытаться добиться еще большего.

Он отмечает, что на фронте страна-агрессор готовится к дальнейшим продвижениям.

"Мрачная и затяжная битва за контроль над донбасским городом Покровск, о взятии которого Путин объявил на этой неделе, отвлекла внимание от гораздо более серьезных российских успехов на юге, в районе Запорожья", - отмечает обозреватель.

Мэтьюз поделился, что российские оккупанты уже находятся всего в 20 километрах от Запорожья - третьего по величине города на восточном берегу Днепра после Харькова и Донецка. Они движутся к окружению Гуляйполя.

Также безжалостная воздушная кампания России против украинской энергетики приближается к своей цели - чтобы целые регионы Украины оказались в темноте.

Кроме этого, обозреватель отметил, что в Киеве политическая атмосфера напряжена до предела из-за коррупционного скандала и отставки в правительстве.

Ранее УНИАН сообщал, что издание NBC News со ссылкой на российского чиновника, который говорил на условиях анонимности отметило, что Кремль не пойдет на компромисс относительно трех пунктов в мирном плане. В то же время, он заявил, что есть вопросы, в которых Москва "готова проявить гибкость". В частности, это касается замороженных российских активов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ожидать от США сигналов после встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным. Зеленский предположил, что после этого может очень быстро состояться встреча с американской делегацией. В зависимости от сигналов, предстоящая встреча может пройти и на высшем уровне. Президент Украины подчеркнул, что готов встретиться с Трампом.

