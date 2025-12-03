Путин и Уиткофф обсуждали несколько вариантов плана по урегулированию войны в Украине.

После встречи в Москве спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера с российским диктатором, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что состоялась полезная дискуссия, но компромиссного плана по Украине пока нет, сообщают росСМИ.

В частности, Ушаков рассказал журналистам, что с чем-то Россия готова согласиться, тогда как другие пункты в "мирном плане" США вызвали критику.

Однако он отметил, что беседа кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом была полезной, конструктивной и содержательной.

Видео дня

"Обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят огромные перспективы для взаимодействия", - заявил Ушаков.

В то же время, он также отметил, что компромиссного варианта по Украине пока нет.

На встрече политики обсуждали несколько вариантов плана по урегулированию войны в Украине. Ушаков подтвердил, что речь шла о территориальном вопросе. Также Путин и Уиткофф говорили о перспективах экономического сотрудничества РФ и США.

Помощник главы Кремля проинформировал журналистов, что Москва получила еще четыре документа кроме первоначального "мирного плана" США, который состоял из 28 пунктов.

По словам Ушакова, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров между Уиткоффом и Путиным в Кремле.

Он добавил, что Путин передал через Уиткоффа главе Белого дома "дружеское приветствие и целый ряд важных политических сигналов".

Что касается вероятности личной встречи Путина и Трампа, Ушаков отметил, что все будет зависеть от работы на уровне помощников и представителей МИД стран.

Заявления Путина о войне в Украине перед встречей с Уиткоффом

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. При этом, Путин отметил, что допускает участие европейцев в переговорах. Глава Кремля сказал, что Россия якобы не собирается воевать с Европой, но если она начнет войну, то страна-агрессор к этому готова хоть сейчас.

Также мы писали, что корреспондент по международным вопросам Axios Барак Равид сообщил, что после встречи в Москве с Путиным, Уиткофф и Кушнер могут оттуда отправиться в одну из европейских стран, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Примечательно, что во вторник, 2 декабря, Зеленский с супругой находились с официальным визитом в Ирландии.

Вас также могут заинтересовать новости: