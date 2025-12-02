Энергетики вынуждены выключать свет из-за ракетно-дронных атак России.

В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений будут применяться в течение всех суток объемом от 0,5 до 3 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать аналогично - с 00:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Там также посоветовали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

2 декабря Россия в очередной раз атаковала украинские энергетические объекты. В результате ударов потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях остались без света.

29 ноября, после седьмой массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

За несколько дней до этого в Харьковской, Сумской и Полтавской областях также были введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме и новой российской атаки на энергообъекты.

