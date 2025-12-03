Этот сыр не только укрепляет зубную эмаль, но и поддерживает гигиену полости рта, говорят специалисты.

Всем известно, что конфеты, сладкие газированные напитки и другие сладости могут негативно повлиять на здоровье ротовой полости, особенно если не чистить зубы сразу после их употребления. Но есть продукты, которые, наоборот, поддерживают гигиену полости рта. Об этом пишет Parade.

По словам стоматологов, один продукт особенно полезен для здоровья ротовой полости, и он, вероятно, есть прямо сейчас в вашем холодильнике.

Все трое врачей, с которыми разговаривали журналисты, сказали, что это сыр чеддер.

Стоматолог из Нью-Йорка Сандип Сахар объяснила, что одной из причин, почему этот сыр полезен, является его способность стимулировать выработку слюны, а значит, нейтрализовать во рту кислоту.

"Слюна естественным образом повышает pH ротовой полости, буферизируя кислоты из пищи и напитков, а также кислоту, вырабатываемую бактериями ротовой полости. Более низкая кислотность рта уменьшает эрозию эмали и помогает предотвратить условия, которые способствуют размножению бактерий, вызывающих кариес", - отметила она.

Стоматолог и ведущая подкаста "Let's Talk Smiles" Кэтрис Остин рассказала, что, по данным Американской стоматологической ассоциации, слюна помогает нейтрализовать кислоты и может снизить риск кариеса примерно на 20% в сочетании со сбалансированным питанием. Вот почему эта особая польза сыра чеддер так ценна.

По словам стоматолога и соучредителя Riven Oral Health Фатимы Хан, кроме стимулирования выделения слюны, чеддер также укрепляет зубную эмаль.

"Он содержит необходимые минералы, такие как кальций и фосфор, которые помогают укрепить и реминерализовать эмаль", - отметила эксперт.

Она добавила, что этот сыр содержит белок казеин, который вместе с кальцием может помочь восстановить деминерализацию или пятна на эмали.

"Казеин может образовывать защитный барьер на поверхности зуба, чтобы дополнительно защитить эмаль. Эмаль - самая твердая ткань в организме. Она помогает предотвратить кариес и чувствительность. Более крепкая эмаль важна для функционирования и нормального износа", - рассказывает стоматолог.

Нужно ли чистить зубы после употребления сыра чеддер

Поскольку сыр чеддер так полезен для здоровья ротовой полости, может возникнуть вопрос, стоит ли чистить зубы после его употребления. Все три стоматолога говорят, что стоит.

"Воспринимайте сыр как полезного друга для ваших зубов, а не как замену чистки зубов", - отметила Остин.

Сыр чеддер - не единственный продукт, который поддерживает здоровье зубов. По словам Остин, йогурт, листовая зелень и орехи содержат минералы, которые также помогают укрепить зубную эмаль. Кроме того, Сахар советует употреблять хрустящие фрукты и овощи, например яблоки и сельдерей. Они помогают увеличить выделение слюны, а это влияет на здоровье полости рта так же положительно, как и сыр чеддер.

"Употребление воды, особенно фторированной, также помогает выводить сахара и восстанавливает здоровый уровень pH во рту", - добавила стоматолог.

Ранее УНИАН писал о сыре №1 для снижения артериального давления. Как утверждает диетолог Шери Гоу, сокращение потребления натрия - один из лучших способов помочь уменьшить давление. И швейцарский сыр - один из самых низконатриевых вариантов сыра. Порция весом в 30 г содержит около 52 миллиграммов натрия, или 2% от суточной нормы.

