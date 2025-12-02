Вряд ли вам удастся остаться равнодушными к этим лентам.

Любовь всегда была главной темой кино, потому что она вдохновляет нас, а также заставляет плакать, смеяться и переживать вместе с героями. Если вы ищете фильмы, которые ускоряют сердцебиение, эта подборка для вас.

УНИАН собрал пять романтических лент последних лет, каждая из которых раскрывает любовь по-новому. Приготовьте платки, потому что придется смеяться, умиляться и, возможно, немного влюбляться вместе с героями.

1. Прошлые жизни

Нора и Хэ Сонг, двое близких друзей детства, расстаются после того, как семья девушки эмигрирует из Южной Кореи. Двадцать лет спустя они снова встречаются на одну судьбоносную неделю, во время которой сталкиваются с понятиями любви и судьбы.

2. Пурпурные сердца

Несмотря на многочисленные разногласия, Кэти, певица-песенница, которая пытается пробиться, и Люк, морской пехотинец с проблемами, решают жениться исключительно ради военных льгот. Однако вскоре случается трагедия и грань между реальностью и имитацией начинает стираться.

3. Мы все - незнакомцы

Сценарист, который вернулся в родной дом, начинает новые отношения со своим соседом с нижнего этажа, одновременно открывая для себя таинственный новый способ исцелиться от потери родителей, которая произошла 30 лет назад.

4. Последнее письмо от твоего возлюбленного

Две переплетенные истории, происходящие в прошлом и настоящем, рассказывают об амбициозном журналисте, который решил разгадать тайну запретной любви, лежащей в основе сокровища тайных любовных писем 1965 года.

5. Худший человек в мире

Хроника четырех лет из жизни Джули, молодой женщины, которая проходит через бурные перипетии своей любовной жизни и пытается найти свой профессиональный путь. Это заставляет ее реалистично взглянуть на то, кто она есть на самом деле.

Напомним, ранее УНИАН публиковал трейлер новой экранизации "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

