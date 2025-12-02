Любовь всегда была главной темой кино, потому что она вдохновляет нас, а также заставляет плакать, смеяться и переживать вместе с героями. Если вы ищете фильмы, которые ускоряют сердцебиение, эта подборка для вас.
УНИАН собрал пять романтических лент последних лет, каждая из которых раскрывает любовь по-новому. Приготовьте платки, потому что придется смеяться, умиляться и, возможно, немного влюбляться вместе с героями.
1. Прошлые жизни
Нора и Хэ Сонг, двое близких друзей детства, расстаются после того, как семья девушки эмигрирует из Южной Кореи. Двадцать лет спустя они снова встречаются на одну судьбоносную неделю, во время которой сталкиваются с понятиями любви и судьбы.
2. Пурпурные сердца
Несмотря на многочисленные разногласия, Кэти, певица-песенница, которая пытается пробиться, и Люк, морской пехотинец с проблемами, решают жениться исключительно ради военных льгот. Однако вскоре случается трагедия и грань между реальностью и имитацией начинает стираться.
3. Мы все - незнакомцы
Сценарист, который вернулся в родной дом, начинает новые отношения со своим соседом с нижнего этажа, одновременно открывая для себя таинственный новый способ исцелиться от потери родителей, которая произошла 30 лет назад.
4. Последнее письмо от твоего возлюбленного
Две переплетенные истории, происходящие в прошлом и настоящем, рассказывают об амбициозном журналисте, который решил разгадать тайну запретной любви, лежащей в основе сокровища тайных любовных писем 1965 года.
5. Худший человек в мире
Хроника четырех лет из жизни Джули, молодой женщины, которая проходит через бурные перипетии своей любовной жизни и пытается найти свой профессиональный путь. Это заставляет ее реалистично взглянуть на то, кто она есть на самом деле.
