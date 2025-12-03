Нынешние теплые зимы увеличивают жизненный цикл вредителей.

Изменения климата в Украине привели к увеличению жизненного цикла вредителей, в частности колорадского жука и шелкопряда. Теперь они из-за мягких зим не погибают, как раньше. Об этом рассказал изданию Телеграф старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства ННЦ "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Дмитрий Людвенко.

Как говорится в статье, по данным Укргидрометцентра, средняя зимняя температура в Украине выросла с -3°C в 2000-х до +2°C в 2023-2025 годах. Это позволило расширить ареал выращивания теплолюбивых культур, например хлопчатника. В то же время потепление привело к уменьшению естественной защиты посевов и сокращению запасов влаги в почве.

"При таких погодных условиях повышается риск повреждения корневой системы при резких температурных колебаниях и увеличивается жизненный цикл вредителей - колорадского жука, шелкопряда и других, которые не погибают из-за мягких зим", - пояснил Людвенко.

Отмечается, что проблему могут решить системы искусственного орошения, однако часть инфраструктуры повреждена или недоступна из-за боевых действий и оккупации.

"Показательным примером сочетания влияния войны и климатических изменений являются южные регионы Украины - Херсонская область, Запорожье, Донецкая область. Подрыв Каховской ГЭС, обрушивший орошение, которое охватывало 0,6 млн га, и резкое потепление привели к потерям урожайности 30-50% на 1,2 млн га", - рассказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Александр Захарчук.

По словам ученых, в таких условиях фермеры в Украине все чаще выбирают раннеспелые сорта и засухоустойчивые культуры.

Как сообщал ранее УНИАН, прошлым летом фермеры на юге и в центре Украины заметили, что стало меньше колорадских жуков, а в некоторых местах они почти исчезли. По мнению энтомолога, младшего научного сотрудника НПП "Тузловские лиманы" Евгения Халаима, это, "скорее, одноразовая акция". Ученый объяснил, что в тех регионах царила аномальная засуха, и это вызвало уменьшение количества вредителя. Между тем на севере и западе, где летом было влажнее и прохладнее, количество колорадских жуков не менялось, отметил Халаим.

