В МИД подчеркнули, что Украина не причастна к этому.

Украина не имеет никакого отношения к инциденту с российским судном в Черном море. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в социальной сети Х.

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой", - подчеркнул он.

При этом Тихий предположил, что это могла быть провокация России.

Видео дня

"Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала", - отметил он.

Российский нефтяной танкер атаковали на пути в Турцию - что известно

Как сообщал УНИАН, российский нефтяной танкер "Мидволга-2", который направлялся из России в Турцию с грузом подсолнечного масла, был атакован в 80 милях от северного побережья Турции.

Управление морских дел Министерства транспорта Турции в социальной сети X сообщило, что корабль не просил о помощи и его 13 членов экипажа не пострадали. По данным турецкого министерства, танкер продолжил движение в порт Синоп своим ходом.

Вас также могут заинтересовать новости: