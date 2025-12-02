Православный праздник сегодня носит народное название Иван Молчальник.

3 декабря по новому церковному календарю верующие чтят святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Какие приметы и запреты соблюдают в этот день и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - ниже в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 декабря (16 декабря - дата в староцерковном календаре - день памяти святого Иоанна Молчальника.

Иоанн родился в V веке в армянском Никополе. С юности он изучал Священное Писание, а после смерти родителей на свое наследство построил церковь в честь Пресвятой Богородицы. Вместе с десятью иноками Иоанн жил при храме в течение десяти лет. Когда ему исполнилось 28, то жители города Колонии попросили рукоположить его в епископы. Иоанн стал во главе местной церкви и управлял епархией еще 10 лет.

Спустя время к власти в Армении пришел родственник Иоанна - Пазиник. Но, несмотря на родственные связи, он начал вмешиваться в дела церкви. Святитель не захотел вступать в конфликт и тайно уехал в Иерусалим. Там он поселился в монастыре преподобного Саввы Освященного и жил как простой послушник. Но когда Савва, за усердный труд и смирение, решил рукоположить Иоанна в пресвитеры, то святому пришлось рассказать патриарху Илии, кто он на самом деле. Тогда патриарх благословил его на особый подвиг - молчание, после чего Иоанн ушел жить в пустыню.

Позже игумен Савва убедил Иоанна вернуться в монастырь - там он провел 66 лет. Святому приписывают множество чудес: говорят, что он исцелял больных, изгонял бесов и обладал даром прозорливости.

Кого почитают еще в этот день по новому стилю - пророка Софонию, преподобного Феодула Константинопольского, а также священномученика Федора, архиепископа Александрийского.

Какой сегодня праздник церковный в старом календаре

3 декабря чтут память архиепископа Константинопольского Прокла - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по юлианскому календарю и его историю.

С какими молитвами обращаются в этот день, что нужно и чего нельзя делать сегодня

К святому Иоанну обращаются с молитвами о здоровье и защите для себя и близких.

В народе день носит название Иван Молчальник. Главная традиция даты - соблюдать тишину и контролировать слова. Считается, что тот, кто сумеет провести день практически не разговаривая, обретет красноречие на весь год и избавится от невзгод. Если молчать полностью не удается, то нужно взвешивать каждое слово.

3 декабря церковь, как и в любой другой праздник, не одобряет ссор, сплетен и грубости, а также зависти, жадности и отказа в помощи. Продолжается Рождественский пост - тем, кто придерживается его, сегодня полагается сухоядение.

По народным приметам сегодня нужно избегать конфликтов, не кричать, не петь, не обсуждать личное и не давать обещаний, чтобы не навлечь на себя дурных последствий.

Приметы 3 декабря

По народным наблюдениям, погода 3 декабря может рассказать, каким будет ближайшее время и даже лето:

снег с утра пошел - будет ясный и солнечный день;

снегирь запел, а сорока прячется под крышу - разыграется вьюга;

снег идет целый день - к заморозкам;

кошка ищет тепла - будут морозы.

Падающие звезды в этот день также прогнозируют похолодание и сильную стужу.

