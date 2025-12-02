Технические особенности делают старые щелочные батарейки незаменимыми для ряда устройств

В современном мире смартфоны, ноутбуки и даже автомобили ежедневно требуют подзарядки. Казалось бы, перезаряжаемые батареи повсюду и нет никаких причин использовать старые щелочные батарейки. Но технические особенности делают их незаменимыми для ряда устройств.

Эксперты портала SlashGear рассказали, чем отличаются аккумуляторные и одноразовые батарейки, и почему некоторым устройства по-прежнему нужны последние.

Одно из главных отличий между типами аккумуляторов – скорость разряда. Перезаряжаемые аккумуляторы поддерживают стабильную подачу энергии до почти полного разряда, после чего напряжение резко падает. Одноразовые батарейки разряжаются более предсказуемо и равномерно, что важно для стабильной работы устройств.

Еще один фактор – напряжение и чувствительность устройства. Многие перезаряжаемые батарейки AA/AAA обычно выдают около 1,2 В, тогда как стандартные щелочные батарейки – 1,5 В. Это означает, что некоторые старые устройства или приборы с низким напряжением могут не работать корректно с аккумуляторами, включая мощные фонари, определенные цифровые камеры и электронные игрушки.

Почему некоторым устройствам все еще нужны одноразовые батарейки

Возможно, самой важной категорией являются устройства, отвечающие за безопасность. Дымовые извещатели, датчики угарного газа и аварийные фонари используют батарейки, которые долгое время удерживают заряд без вмешательства пользователя.

Вторая группа включает бытовые приборы с низким потреблением энергии – настенные часы, пульты, термостаты, радиоприемники: они работают месяцами на стабильно сниженном "электропотреблении".

Одноразовые батарейки оказываются эффективнее благодаря стабильному напряжению и крайне низкому "саморазряду" – в отличие от аккумуляторов, которые продолжают терять заряд даже без использования.

