В Польше полностью запретили выращивать животных для получения меха

В Польше запретили существование ферм, в которых содержат животных для получения их меха. Соответствующий закон подписал президент Польши Кароль Навроцкий, пишет PAP.

Закон о защите животных полностью запрещает на территории Польши разведение и выращивание пушных животных, за исключением кроликов. Закон вступит в силу через 14 дней после опубликования.

Предприниматели, владеющие пушными фермами в Польше, будут обязаны прекратить свою деятельность до конца 2033 года. Это восьмилетний переход польские власти назвали справедливым, чтобы предприниматели начали другую деятельность. При этом до 2031 года они смогут претендовать на компенсацию убытков от государства. Размер компенсации будет зависеть от среднего годового дохода заводчика и даты прекращения деятельности. Чем позже будет прекращена деятельность, тем меньшим будет размер компенсации.

За нарушение запрета суд сможет вынести решение о запрете содержания любых животных или определенной категории животных на срок от одного до пяти лет.

Комментируя подписание закона, Навроцкий сослался на соцопросы, согласно которым "более двух третей поляков, включая жителей сел, поддерживают запрет разведения животных на мех".

"Этот голос нельзя игнорировать. Это направление, в котором общество в подавляющем большинстве движется", - отметил он.

По официальным данным, Польша является вторым в мире и первым в Евросоюзе производителем меха: в 2024 году она экспортировала около 1,8 миллиона шкур. В то же время в последние годы меховая промышленность в стране сокращается. Если в 2015 году насчитывалось 810 звероферм (в основном по разведению норок), то в 2024 году их осталось 209. Объем экспорта также снизился: в 2015 году он составлял более 10 миллионов шкурок, а в 2024 году - около 1,8 миллиона.

Напомним, что постепенно модные бренды переходят на искусственный мех. Gucci и Yves Saint Laurent отказались от натурального меха еще в 2021 году. Коллекции уже в следующем, 2022 году, не содержали натурального меха.

В том же 2021 году Израиль первым в мире официально запретил натуральный мех в модных показах и модной индустрии в целом. Это решение было вызвано заботой о животных.

