Президент напомнил, что цель России - отвлечь внимание Америки от проблем Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Ирландию признался, что боится, чтобы Соединенные Штаты не потеряли интереса к мирному процессу в отношении Украины.

Как отметило Sky News, на вопрос, беспокоит ли Зеленского то, что США могут потерять интерес к мирному процессу, он ответил: "Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет - я боюсь". Он добавил, что "цель России - отвлечь Америку от этой ситуации".

Издание отметило, что эти комментарии Зеленского появились после того, как он на том же мероприятии заявил, что скорость мирных переговоров и заинтересованность США в переговорах дали ему повод для оптимизма.

"В моих словах было немного оптимизма из-за определенного ускорения переговоров, а также из-за интереса американской стороны. Это показало, что Америка сейчас не отходит от любого дипломатического пути диалога, и это хорошо", - процитировало The Guardian предыдущее заявление президента Украины.

Другие заявления Зеленского в Ирландии

Как сообщал ранее УНИАН, выступая в парламенте в Дублине, президент Украины сказал, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. По его словам, шансы закончить войну есть, но "мы должны воспользоваться теми шансами". Зеленский добавил, что "сильная страна может начать войну, но и другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась".

Также он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином рассказал, что делегации Украины и США наработали план завершения войны из 20 пунктов, но, по его словам, "некоторые вещи еще надо проработать".

Кроме того, Зеленский предположил, что Россия может отсрочить цель полной оккупации Украины на фоне переговоров о мире. "Они не достигли цели оккупировать наше государство. Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита", - добавил президент Украины.

