Самая высокая средняя зарплата в октябре была в Киеве, а также Луганской и Днепропетровской областях.

В октябре 2025 года средняя заработная плата работников в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше относительно сентября этого года, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Киеве - 40 738 грн. На втором месте по уровню зарплаты оказалась Луганская область - 30 675 грн. Третью позицию заняла Днепропетровская область - 27 892 грн.

В то же время самые низкие средние показатели оплаты труда наблюдаются в Черновицкой области - 19 343 грн, Кировоградской области - 19 920 грн и Черниговской области - 20 561 грн.

По данным Госстата, самый высокий уровень заработной платы в октябре был зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций - 65 047 грн, а самый низкий - в образовании с показателем в 16 984 грн.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2025 года составляла 3,7 млрд грн.

Отметим, что Госстат предоставляет данные по средним зарплатам до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Таким образом "чистыми" на руки украинцы в октябре получали в среднем 20 723 грн.

По данным исследования от "OLX Работа", наиболее приемлемым уровнем заработной платы для большинства украинцев (31%) является диапазон от 20 до 30 тысяч гривень. При этом 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривень, а 19% - от 50 тысяч.

В Украине в октябре наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

