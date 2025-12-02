Украина, США и европейские партнеры достигли важного прогресса в вопросе мирных переговоров, отметил министр.

Российский диктатор Владимир Путин второй день подряд делает заявления, которые свидетельствуют о том, что он не планирует заканчивать войну. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

"Вчера он сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены прежде всего на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большой теплотой. Россия должна прекратить кровопролитие, которое она начала. Если этого не произойдет и Путин снова плюнет миру в лицо, это будет иметь последствия. Россия должна прекратить тратить время мира, которое должно быть временем мира", - написал Сибига.

Он добавил, что Украина полностью поддерживает все усилия, которые могут принести справедливый мир в Украине. Также он отметил, что команды Украины и США вместе с европейскими партнерами "много работали" и "достигли важного прогресса".

"Теперь пришло время заставить источник войны в Москве положить ей конец", - добавил Сибига.

Заявления Кремля относительно мирных переговоров

Накануне переговоров с американской стороной по окончанию войны в Украине кремлевский диктатор Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, он обвинил Европу в том, что она выдвигает "неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине". В то же время он заявил, что Кремль "допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремль якобы "открыт к переговорам с Украиной". В то же время он в очередной раз сказал, что все цели войны "должны быть достигнуты".

