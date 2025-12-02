По словам чиновника, потеря Покровска не приведет к краху украинской обороны.

Российские войска контролируют уже более 95% территории Покровска в Донецкой области. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в штаб-квартире Альянса, отвечая на вопрос корреспондентки DW.

По словам чиновника, сейчас Украина проводит организованный отвод своих войск из Покровска. Тем не менее, он отметил, что в городе все еще остается часть украинских сил.

Чиновник в разговоре с журналистами напомнил, что российским войскам поставили задачу захватить Покровск еще более года назад. Тем не менее, эта цель достигалась крайне медленно, а Москва понесла огромные потери.

Представитель НАТО также рассказал журналистам, что за это время украинцы смогли принять необходимые меры, чтобы потеря города не имела столь большого стратегического значения, как если бы это произошло раньше. Он добавил, что если Покровск будет полностью захвачен, РФ, вероятнее всего, будет использовать город для логистики и в качестве плацдарма для атак на другие города в Донецкой области.

Кроме того, чиновник заверил, что падение Покровска не приведет к неминуемому краху украинской обороны. По его словам, в Альянсе уверены, что Украина сможет продолжать противостоять российской агрессии.

Также чиновник поделился, что у НАТО пока нет точных данных о российских потерях в ходе захвата Покровка. Однако он указал, что в 2025 году россияне в общей сложности потеряли около 360 тысяч солдат.

Почему Покровск критически важен для Украины

Ранее в Sky News объяснили, почему Покровск стал критически важным пунктом обороны Украины. В издании отметили, что российские медиа называют этот город "воротами в Донецк". Его захват стал бы самым большим успехом оккупантов от падения Авдеевки.

Более того, до войны Покровск был важным логистическим центром, через который проходили ключевые дороги снабжения украинской армии. Его потеря существенно ограничит возможности ВСУ маневрировать и удерживать позиции, в том числе и в соседней Запорожской области, подчеркнули в издании.

