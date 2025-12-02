Беженцев из Украины правительство Нидерландов хочет обязать самостоятельно искать и оплачивать жилье, а также медицинское обслуживание.

Министр жилищного хозяйства Мона Кейзер планирует "как можно быстрее" закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев, сообщает Dutch News.

В статье говорится, что произойти это может после окончания срока действия специальных правил защиты ЕС в 2027 году.

В правительстве страны планируют, что 135 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, получат трехлетние разрешения на проживание с марта 2027 года. Однако, они самостоятельно будут финансировать жилье и медицинское обслуживание.

Издание указало, что по мнению критиков этого решения, планы, изложенные в письме в парламент на прошлой неделе являются недостаточно проработанными и не учитывают текущий дефицит жилья.

"Видимо, у Кейзер есть волшебное слово, которое позволяет всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке. Если это не так, то это письмо - лишь пустые слова", - заявил представитель агентства, которое помогает украинцам обустроиться в Нидерландах Барт Диккешей.

Приводятся данные, что около трех четвертей украинцев в Нидерландах проживают в специальных жилых помещениях, которые правительство создало за последние три года.

Как отмечает издание, Кейзер заявила, что "правительственное жилье должно быть ликвидировано как можно скорее", а финансирование муниципалитетов прекращено.

По словам местных органов власти, это повлечет проблемы, если они потеряют источник финансирования, при этом будут оставаться ответственными за обеспечение жильем украинцев и выплату им помощи.

В публикации предоставляется объяснение, что окончание действия специальных мер защиты означает, что правительство больше не будет субсидировать жилье и медицинское страхование украинцев, но они будут иметь право на те же льготы, что и обычные граждане.

Кейзер признала, что хотя две трети украинцев работают и за прошлый 2024 год в экономику страны принесли 3,5 млрд евро, "значительная часть" из них будет иметь право претендовать на социальную помощь.

Указывается, что молодые украинцы будут иметь такие же возможности для обучения и доступа к финансированию высшего образования, как и граждане ЕС. Это положит конец ситуациям, когда они должны были платить минимум втрое больше, поскольку Украина не входит в Европейское экономическое пространство.

Помощь Нидерландов Украине во время войны

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Нидерланды запускают совместное производство беспилотников. В рамках соглашения Нидерланды планируют закупать дроны и передавать их Силам обороны Украины. Также Нидерланды объявили о выделении 250 млн евро на инициативу PURL.

Также мы писали, что Министерство обороны Нидерландов сообщило, что перебросило в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы усилить защиту логистического хаба НАТО в Жешуве. Это главный узел, через который проходит военная помощь для Украины. Указывается, что развертывание системы продлится до 1 июня следующего года.

