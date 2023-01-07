С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 110 740 оккупантов.

На войне в Украине ликвидирован сын представителя Кадырова в Ханты-Мансийском АО Джамбулат Заураев.

Как пишет OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, 34-летний Заураев был уничтожен в Запорожской области. Воевал кадыровец в роли добровольца в составе "тик-ток войск". Похоронили его в Чечне 3 января.

В соцсетях Заураева указано, что "боец" закончил Грозненский государственный нефтяной институт. В госреестре РФ числится как руководитель "антиколлекторской" компании.

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Потери РФ в Украине – актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 110 740 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

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